Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de febrero

Manu se pone romántico en La Pista y se lleva el duelo gracias a Machín

El concursante ha demostrado que se sabía varias canciones del bolerista cubano, aunque ha tardado justo en reconocer la que le ha tocado.

Manu se pone romántico en La Pista y se lleva el duelo gracias a Machín

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal les ha pedido “por favor” a Manu y a Rosa que se concentren en este duelo en La Pista porque les ha tocado “una grandísima canción”. El primer fragmento ha trasladado a todos al año 1961 y el público ha demostrado que le gustaba tanto el tema como al presentador.

En cuanto a los concursantes, Manu ha sorprendido con señales evidentes de que le sonaba la música. Probando suerte, ha empezado a cantar: “Tengo una necesidad”. Tenía claro el artista aunque no hubiera sonado su voz: Antonio Machín. Sin embargo, le ha fallado la canción. Lo mismo le ha ocurrido tras el segundo fragmento, cuando ha probado con ‘Quizás, quizás, quizás’.

El romanticismo de Manu ha acabado por tener premio cuando Roberto ha dado el título con otras palabras. Lo curioso es que justo este tema parecía no sonarle. ¿De cuál se trata? ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu se pone romántico en La Pista y se lleva el duelo gracias a Machín

Manu se pone romántico en La Pista y se lleva el duelo gracias a Machín

Así vivió Rosa el bote de Óscar en Pasapalabra: un recuerdo asociado... ¡a una empanada!

Así vivió Rosa el bote de Óscar en Pasapalabra: un recuerdo asociado... ¡a una empanada!

Alberto Gutiérrez

Alberto Gutiérrez, el cuarto español en viajar al espacio: "Mi gran preocupación era que arriba no había baño"

Pescador
Lo vemos

Pescadores incapaces de salir a faenar con el temporal: "Los productos empiezan a estar muy caros, casi como en Navidad"

Compartir piso con 12 personas
Nos lo cuenta

La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

Madre a favor
Debate

Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

España pretende prohibir las redes sociales para menores de 16 años, una medida que ha dividido al país y, sobre todo, a los padres.

Gritos Esteso
Última hora

Gritos de indignación en el funeral de Fernando Esteso: "¡Una vergüenza que no haya venido aquí un político!"

Hoy se ha celebrado en Zaragoza el entierro de Fernando Esteso, una despedida marcada por la ausencia de las instituciones y los gritos de indignación.

Alfredo

Alfredo, desalojado por la alerta extrema por lluvias en Andalucía: "Tengo miedo de lo que me pueda encontrar"

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Publicidad