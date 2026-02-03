Mejores momentos | 3 de febrero
Manu se pone romántico en La Pista y se lleva el duelo gracias a Machín
El concursante ha demostrado que se sabía varias canciones del bolerista cubano, aunque ha tardado justo en reconocer la que le ha tocado.
Publicidad
Roberto Leal les ha pedido “por favor” a Manu y a Rosa que se concentren en este duelo en La Pista porque les ha tocado “una grandísima canción”. El primer fragmento ha trasladado a todos al año 1961 y el público ha demostrado que le gustaba tanto el tema como al presentador.
En cuanto a los concursantes, Manu ha sorprendido con señales evidentes de que le sonaba la música. Probando suerte, ha empezado a cantar: “Tengo una necesidad”. Tenía claro el artista aunque no hubiera sonado su voz: Antonio Machín. Sin embargo, le ha fallado la canción. Lo mismo le ha ocurrido tras el segundo fragmento, cuando ha probado con ‘Quizás, quizás, quizás’.
El romanticismo de Manu ha acabado por tener premio cuando Roberto ha dado el título con otras palabras. Lo curioso es que justo este tema parecía no sonarle. ¿De cuál se trata? ¡Dale al play!
Publicidad