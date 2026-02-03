Mejores momentos | 3 de febrero
Así vivió Rosa el bote de Óscar en Pasapalabra: un recuerdo asociado... ¡a una empanada!
Tanto Rosa como Manu han contado las circunstancias en las que, entonces como espectadores, vieron los anteriores botes del concurso.
Manu y Rosa se están jugando ser el ganador del bote más alto en toda la historia de Pasapalabra. Sin embargo, antes de ser los protagonistas del concurso, han sido espectadores y como tales han presenciado los momentos legendarios de los anteriores campeones en El Rosco.
“Todos”, ha asegurado el madrileño, que ha añadido: “Con mucha emoción”. Además, ha explicado que entonces estaba ya estudiando y pensaba: “A ver si algún día puedo estar yo en esa posición, a ver si hay suerte”.
Rosa ha contado en concreto cómo vivió el bote que se llevó Óscar Díaz. “Estaba sola en una habitación de hotel”, ha recordado, aclarando que por cuestiones de trabajo. No es el único detalle que ha llamado la atención: “Con una empanada, llorando, con mucha emoción ese bote especialmente porque era cuando llevaba más tiempo preparándome”.
Roberto Leal se ha quedado con la anécdota: “Tienes el recuerdo del bote asociado a una empanada”. ¡Descubre en el vídeo cómo lo han contado los concursantes!
