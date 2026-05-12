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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes del español que ha dado positivo en hantavirus
Los españoles que viajaban en el MV Hondius ya están en Madrid, donde se ha detectado el primer positivo. Mientras, nuevos casos de hantavirus se extienden por todo el mundo.
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El hantavirus continúa amenazando nuestro país. De entre los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, ya se ha detectado un positivo.
Los españoles continuarán aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde estarán bajo control médico. Estos podrían estar hasta 42 días en cuarentena.
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En Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre la crisis del hantavirus, pendientes de los españoles que viajaban el buque. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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