Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes del español que ha dado positivo en hantavirus

Los españoles que viajaban en el MV Hondius ya están en Madrid, donde se ha detectado el primer positivo. Mientras, nuevos casos de hantavirus se extienden por todo el mundo.

cebo

Publicidad

El hantavirus continúa amenazando nuestro país. De entre los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, ya se ha detectado un positivo.

Los españoles continuarán aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde estarán bajo control médico. Estos podrían estar hasta 42 días en cuarentena.

En Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre la crisis del hantavirus, pendientes de los españoles que viajaban el buque. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles: "Es una decisión vergonzosa, había que estar apoyando a las familias"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes del español que ha dado positivo en hantavirus

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

Intento de robo en Alicante
ROBO

Las impactantes imágenes de un intento de robo violento y la reacción de los vecinos: "El cementerio esta lleno de inocentes"

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 12 de mayo

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Susana Díaz
ELECCIONES ANDALUCÍA

¿Por qué no coincide Susana Díaz con Montero en la campaña de Andalucía? La expresidenta andaluza responde

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía está participando en algunos actos de campaña, pero en ninguno de ellos coincide con la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Hoy Susana Díaz explica las razones en Espejo Público.

Luis Fonsi en La Voz Kids
El sábado a las 22:00 horas

Luis Fonsi indignado en La Voz Kids: "Esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana"

Las estrategias y la competición entre los coaches va en aumento para conseguir a los mejores talents en sus equipos, disfruta del nuevo programa de La Voz Kids el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

Serafín Giraldo, inspector de Policía

¿Son suficientes 5 metros de alejamiento? La polémica medida cautelar entre tres presuntos agresores sexuales y su víctima menor de edad

Carlos Alsina

Carlos Alsina, sobre la gestión del brote de hantavirus: "¿Hacían falta tres ministros?"

Publicidad