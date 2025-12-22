Antena3
Los secretos del último disco de Laura Pausini: está compuesto por canciones que descubrió siendo coach de La Voz

La artista italiana nos ha cautivado en la Gran Final con ‘Mi historia entre tus dedos’, y ha comentado el secreto detrás de su último disco.

Laura Pausini

Julián López
Publicado:

Laura Pausini fue la encargada de inaugurar la Gran Final de La Voz 2025, levantando el telón con una interpretación de ‘Mi historia entre tus dedos’, y logrando que todo el público y los coaches se pusiesen de pie.

Laura Pausini

En la Gran Final, se ha querido hacer un homenaje a las canciones que han supuesto algo para la historia para La Voz, por ello la italiana era una artista fija en esta cita.

Pausini ha confesado que está escribiendo un disco que verá la luz en marzo, un álbum en homenaje a diferentes cantautores. Hizo uno centrado en artistas italianos, y este nuevo estará centrado en cantantes españoles... ¡que ha descubierto en La Voz!

“Muchas de esas canciones las he aprendido aquí”, reconoce Laura Pausini, señalando al escenario de La Voz, recordando aquellos años en los que fue coach y vio a jóvenes cantar canciones que ella no conocía.

“Descubrí artistas que eran nuevos para mí”, comenta la italiana, no sin antes recordar la gran amistad tanto personal como profesional que le une a Pablo López, marcando el primer gran momentazo de la Gran Final. ¡Dale al play y no te pierdas nada!

Pablo López

