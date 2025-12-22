Antena3
Todas las claves de las elecciones en Extremadura ¿cambia el ciclo en España? "Es un cambio histórico importante"

Las elecciones en Extremadura suponen un punto de inflexión político en la región. El politólogo extremeño Rubén Cuéllar advierte de un giro histórico del electorado hacia el centro derecha, con un fuerte retroceso del PSOE y un nuevo escenario en el que el PP gana las elecciones, pero sin la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Elecciones en Extremadura.

Publicado:

Las elecciones autonómicas en Extremadura dejan un cambio de ciclo político sin precedentes. Así lo ha analizado Rubén Cuéllar, doctor en Ciencias Políticas y extremeño, en una entrevista este lunes en Espejo Público, donde pone cifras y contexto a un vuelco electoral que redefine el mapa político extremeño. “Tenemos una debacle histórica del Partido Socialista, ha perdido 14 puntos con respecto a las de 2023”, explica Cuéllar.

Un desplome que, según el politólogo, va más allá de una simple alternancia y refleja un cambio profundo en el electorado: “La consolidación de un espacio de derechas sin precedentes en Extremadura, suman casi el 60%. Eso en una región histórica donde el PSOE ha tenido muchas mayorías absolutas, es un cambio histórico importante”. El experto subraya que este giro no es radical, pero sí sostenido. “Hemos visto cómo el electorado extremeño, tradicionalmente socialista, empieza a ubicarse en posiciones más hacia el centro derecha, pero manteniendo siempre una moderación”, señala.

Una victoria del PP con sabor agridulce

Aunque el Partido Popular se impone en las urnas, su candidata, María Guardiola, no alcanza su principal objetivo: gobernar en solitario. Cuéllar apunta a una lectura más compleja del resultado. “El PP gana un escaño, pero pierde nueve mil votos respecto a las elecciones de 2023”. Según el politólogo, el verdadero beneficiado de la convocatoria electoral es Vox. “Estas elecciones han servido sobre todo en clave de bloque y para que suba Vox, que es el que más ha rentabilizado esta convocatoria electoral y por eso la victoria del PP es agridulce”, afirma.

El 'efecto Extremadura' en el resto de España

El análisis va más allá de la región y mira al calendario electoral nacional. Cuéllar advierte de posibles consecuencias en otras comunidades. “En las comunidades en las que ya se han convocado elecciones anticipadas, como Aragón o Castilla y León, probablemente el PP tendrá un problema de cara a la competición”. En este sentido, señala la estrategia de Guardiola durante la campaña. “La mayor beligerancia que ha tenido María Guardiola ha sido con Vox, a pesar de tener una campaña bastante positiva”. Y pone el foco en Aragón: “Vamos a ver qué pasa en Aragón con Pilar Alegría, muy distinta al candidato socialista de Extremadura”.

Por último, el politólogo apunta a un posible efecto dominó. “Hay que pensar ahora en aquellas comunidades autónomas que no tienen presupuestos aprobados y que estaban valorando adelantar las elecciones con la expectativa de mejorar resultados, pues hoy igual tienen muchos incentivos para convocar elecciones”. Un escenario abierto que confirma que lo ocurrido en Extremadura puede marcar el rumbo político de los próximos meses en España.

Elecciones en Extremadura.

