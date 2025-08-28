Antena 3 LogoAntena3
Eva González se enfrenta al reto de adivinar las voces de los coaches de La Voz… ¡y lo supera con nota!

Eva González calienta motores para el estreno de La Voz 2025 en Antena 3 con un reto muy especial: adivinar las voces de los coaches… ¡pero distorsionadas! La presentadora ha demostrado ha demostrado que conoce a la perfección a los cuatro artistas.

Eva González

Falta muy poco para que arranque la nueva temporada de La Voz en Antena 3. Eva González ya está preparada para una nueva edición con Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika como coaches.

Antes del estreno, la presentadora se ha enfrentado a un reto muy divertido: adivinar las voces de los coaches… ¡pero con un pequeño truco! Todas estaban distorsionadas, lo que hacía el juego mucho más complicado.

Aun así, Eva ha acertado prácticamente todas. “Pero no por la voz, sino por lo que dice”, asegura entre risas, recordando el momento exacto en que sucedió cada frase.

“Los conozco tan bien que sé por dónde van”, confiesa. Y no es para menos: son muchos años ya compartiendo experiencias con ellos, algo que quedó claro en este reto más que superado.

Un tráiler a lo 'Misión Imposible'

La cadena ha estrenado el esperado tráiler de La Voz 2025, en el que se puede ver a los cuatro coaches preparándose para la batalla por las mejores voces. Un adelanto que deja claro que esta edición será “más sorprendente e impredecible que nunca” y que ha multiplicado la expectación entre los seguidores del formato.

Tráiler oficial de La Voz 2025

Estreno de temporada en el FesTVal de Vitoria

El regreso de La Voz tendrá un arranque muy especial, ya que la nueva temporada se estrenará en el FesTVal de Vitoria el próximo lunes 1 de septiembre. Allí se presentará de forma oficial esta edición, con los coaches y la presentadora como protagonistas de un arranque que promete dar mucho que hablar.

