La sobrina de Isabel Pisano destapa presuntas irregularidades tras su muerte: "Nunca confié en sus nuevos amigos"

La periodista Isabel Pisano fallecía el lunes en una residencia de Madrid a sus 77 años. Tan solo 48 horas más tarde, su sobrina denunciaba que Pisano había ingresado en aquel centro sin el consentimiento familiar.

Isabel Pisano, periodista y escritora, ha fallecido este lunes en la residencia de Madrid en la que vivía desde hace varios años. Sin embargo, 48 horas después de su muerte, su sobrina Claudia denunciaba que la familia de Pisano no había autorizado su ingreso en el centro.

Según nos contó en exclusiva, la familia de Isabel Pisano ni siquiera sabía dónde estaba dicha residencia y las instituciones que la tutelaban "nunca les rindieron cuentas". Además, advierte que, tras su fallecimiento, las joyas de Isabel Pisano no han aparecido.

En Y ahora Sonsoles, Claudia Pisano ha querido aclarar más en profundidad los interrogantes que quedan alrededor de la muerte de su tía. Según nos cuenta, no saben qué ha ocurrido con sus joyas, sus pertenencias e, incluso, su piso en Madrid.

"Mi tía me dijo que tenía miedo de que sus supuestos amigos la fuesen a ingresar en una residencia", advierte. Claudia recuerda que, la última vez que la vio en su casa, Isabel tenía un entorno peligroso: "Nunca confié en sus nuevos amigos".

La familia de Pisano denuncia irregularidades alrededor de la muerte de la escritora y de sus últimos años de vida en la residencia. ¿Ocultó el centro información a su entorno? ¿Tienen algo que ver esos "nuevos amigos"?

