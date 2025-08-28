La terrible experiencia de Jaume en la isla de Lombok: "Nos persiguieron y llegamos a temer por nuestra vida"

Hace dos meses, Matilde, una mochilera de 73 años, desaparecía en la isla de Lombok, Indonesia. Hoy, las autoridades aún la buscan, aunque su entorno critica que no lo hacen con suficiente empeño.

El caso de Mati, cuyas pertenencias aparecieron hace días en la basura del hotel en el que se alojaba, expone un problema de seguridad en la isla. Jaume, otro español que viajó a Lombok, asegura que su experiencia fue similar.

En su caso, Jaume fue de viaje a Lombok con su pareja. Allí, pronto se dieron cuenta de que los trabajadores del hotel en el que se alojaban les espiaban y seguían por la isla.

Jaume llegó incluso a temer por su vida, ya que los trabajadores llegaron a extorsionarles y a pedirles dinero. "Nos amenazaron y supimos que pedían que nos siguieran a todas horas", asegura.

Por suerte, Jaume salió de Lombok sano y salvo, algo por lo que la familia de Mati reza cada día. ¿Encontrarán finalmente a la mochilera en la isla?