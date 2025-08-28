Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

La terrible experiencia de Jaume en la isla de Lombok: "Nos persiguieron y llegamos a temer por nuestra vida"

La desaparición de Mati, una mochilera de 73 años en la isla de Lombok, abre una pregunta al aire: ¿es la isla un sitio inseguro? Jaume, otro español, nos cuenta su experiencia.

Jaume

Publicidad

Hace dos meses, Matilde, una mochilera de 73 años, desaparecía en la isla de Lombok, Indonesia. Hoy, las autoridades aún la buscan, aunque su entorno critica que no lo hacen con suficiente empeño.

El caso de Mati, cuyas pertenencias aparecieron hace días en la basura del hotel en el que se alojaba, expone un problema de seguridad en la isla. Jaume, otro español que viajó a Lombok, asegura que su experiencia fue similar.

mati

En su caso, Jaume fue de viaje a Lombok con su pareja. Allí, pronto se dieron cuenta de que los trabajadores del hotel en el que se alojaban les espiaban y seguían por la isla.

Jaume llegó incluso a temer por su vida, ya que los trabajadores llegaron a extorsionarles y a pedirles dinero. "Nos amenazaron y supimos que pedían que nos siguieran a todas horas", asegura.

Por suerte, Jaume salió de Lombok sano y salvo, algo por lo que la familia de Mati reza cada día. ¿Encontrarán finalmente a la mochilera en la isla?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Rosa reescribe el cuento de ‘Pinocho’ con un inesperado giro de guion para Pepito Grillo

Rosa reescribe el cuento de ‘Pinocho’ con un inesperado giro de guion para Pepito Grillo

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: “Mi madre me riñó”

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: “Mi madre me riñó”

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre la ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera: "Él nos hizo creer que había superado las adicciones"

Trini y José
Historia de amor

Trini y José presumen de amor más allá de los prejuicios: "Se nos quedan mirando porque yo mido 1.33 y ella, 1.20 metros"

Maribel
Lo vemos

Maribel se ha gastado 550 euros en la vuelta al cole de sus hijos: "A mi hijo de 3 años, que no sabe leer, le han pedido 8 libros"

Jaume
Nos lo cuenta

La terrible experiencia de Jaume en la isla de Lombok: "Nos persiguieron y llegamos a temer por nuestra vida"

La desaparición de Mati, una mochilera de 73 años en la isla de Lombok, abre una pregunta al aire: ¿es la isla un sitio inseguro? Jaume, otro español, nos cuenta su experiencia.

Ana, víctima de un robo por sumisión química
Denuncia

Ana, víctima de un robo por sumisión química a sus 70 años: "Recorrimos varios bancos y me hicieron sacar 18.000 euros"

Fue drogada para, posteriormente, recorrer varios bancos con sus atracadores, que le quitaron un total de 18.000 euros. Hoy, Ana es incapaz de dormir por las noches y se ha visto obligada a vivir con su hija.

Sergio Anglada

Libertad bajo fianza para el joven que se dio a la fuga tras atropellar a Jaime Anglada: "Los reyes han estado muy pendientes"

Isabel Pisano

La sobrina de Isabel Pisano destapa presuntas irregularidades tras su muerte: "Nunca confié en sus nuevos amigos"

Jesús, un expreso, sobre las drogas

Un ex preso denuncia cómo entra la droga en las prisiones: "Por todos los lados, pero mayormente por los propios trabajadores"

Publicidad