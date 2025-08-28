Rosa reescribe el cuento de ‘Pinocho’ con un inesperado giro de guion para Pepito Grillo

Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 28 de agosto

La concursante se ha reído de su propio fallo nada más responder, consciente de que había protagonizado uno de los mejores momentos del Una de Cuatro.

Alberto Mendo
Pasapalabra ha montado un zoo durante la prueba Una de Cuatro porque los equipos se han encontrado con animales entre las opciones. Tanto al azul como al naranja se les ha dado bastante bien, aunque no se han librado de protagonizar alguna anécdota. La más divertida la ha dejado Rosa.

Tras un gran arranque de Melani Olivares y el estreno de Rubén Cortada, que ha debutado en el programa, el turno ha regresado a Rosa. Roberto Leal le ha preguntado por Pepito Grillo y la respuesta de la concursante ha cambiado totalmente el cuento de ‘Pinocho’. Ella misma se ha echado a reír al darse cuenta de su fallo. ¡Lo bien que le habrían venido las gafas de María Parrado!

A pesar de este error, el equipo azul ha terminado sumando 22 segundos, dos más que el naranja capitaneado por Manu. Más emocionante no ha podido comenzar el programa…, ni más divertido. ¡Descubre en el vídeo cómo Rosa ha reescrito ‘Pinocho’!

