Maribel se ha gastado 550 euros en la vuelta al cole de sus hijos: "A mi hijo de 3 años, que no sabe leer, le han pedido 8 libros"

Llega septiembre y, con él, la famosa vuelta al cole. Para los niños, significa un nuevo comienzo que asumen con ilusión, pero para los padres, es un golpe al bolsillo.

Maribel asegura que, cada año, los libros son más caros. Este curso, se ha gastado cerca de 600 euros tan solo en los libros de texto de dos de sus hijos.

"A mi hijo de 3 años, que no sabe leer ni escribir, le han pedido 8 libros", asegura, "es un poco excesivo".

Los padres temen que la vuelta al cole les suponga un gasto inasumible. ¿Seguirán subiendo los precios de los libros año tras año?