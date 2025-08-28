Libertad bajo fianza para el joven que se dio a la fuga tras atropellar a Jaime Anglada: "Los reyes han estado muy pendientes"

El 8 de agosto de este año, Jaime Anglada, cantante y amigo del rey Felipe VI, era atropellado por un joven que, tras el incidente, se daba a la fuga. Hoy, este ha quedado en libertad bajo fianza de 5.000 euros.

El conductor, que dio positivo en alcohol, circulaba en sentido contrario, mientras Anglada era automáticamente ingresado en la UCI en estado crítico. Hoy, Anglada continúa en un hospital de La Palma, pero ya le han subido a planta.

"Se está recuperando bastante bien, pese a que las primeras horas fueron críticas", señala Julián Aguirre, amigo de Anglada, que además añade que los reyes Felipe y Letizia han estado muy pendientes de su estado de salud.

La noticia ha sorprendido a la familia de Anglada, que quería evitar que el responsable del atropello saliera en libertad. Sin embargo, esta pide discreción y no quiere alimentar el revuelo mediático.

El joven dijo sentirse arrepentido y pidió perdón ante el juez. Sin embargo, está acusado de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.