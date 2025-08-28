Rubén Cortada sufre la novatada de María Parrado en Pasapalabra: “Veo oportunismo aquí”

Junto con la alegría que supone el regreso de antiguos invitados a Pasapalabra, siempre es una gran noticia recibir caras nuevas en el concurso. Entre el cuartero de invitados que ha llegado para ayudar a Manu y a Rosa, hay un debutante. Rubén Cortada se ha estrenado en el programa, descubriendo cada prueba y sin poder evitar alguna novatada.

El actor ha vivido su primer duelo en La Pista contra María Parrado. Para la cantante, como ha recordado al comienzo de la tarde, es ya su tercera visita. Además, ha regresado más preparada que nunca porque ha decidido ponerse gafas. “Gracias a Pasapalabra me di cuenta de que de lejos veía regular”, ha confesado, y esta vez ya no ha querido perderse detalle.

De hecho, María ha terminado tirando de picardía con una canción que a los dos se les estaba resistiendo. Cuando Roberto Leal ha dado el título en español para traducirlo al inglés, ambos parecían dudar. En el caso de Rubén era porque no sabía que tenía que volver a darle al pulsador, así que su rival se ha terminado adelantando. “Veo oportunismo aquí”, se ha quejado el actor. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!