Mejores momentos | 28 de agosto

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: "Mi madre me riñó"

La cantante ha comenzado su tercera visita reconociendo el motivo por el que sufría un poco en las pruebas, bastante común entre los invitados.

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: “Mi madre me riñó”

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa han estrenado equipos en este programa de Pasapalabra. El nuevo cuarteto de invitados está formado por Nacho Guerreros, María Parrado, Melani Olivares y Rubén Cortada, que es debutante en el concurso. Además, la tarde ha comenzado con la tranquilidad derivada del último empate en El Rosco.

La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado

Excepto Rubén, el resto de invitados ya son repetidores en el programa. María Parrado ha contado que es su tercera visita y, además, ha estrenado look para la ocasión. Eso sí, ha confesado que es más por necesidad que por estética tras su anterior experiencia en el concurso: “Gracias a Pasapalabra me di cuenta de que de lejos veía regular”. “Mi madre me riñó”, ha comentado la cantante, reconociendo que veía la pantalla borrosa.

“Vamos a montar una óptica”, ha bromeado Roberto Leal, destacando que las gafas han sido la solución de muchos invitados en Pasapalabra. A continuación, Melani Olivares se ha sumado a la conversación contando que va a operarse porque también sufre miopía. De momento, la actriz ha afirmado al presentador que le ve “con filtro”… y hasta le ha vacilado: “Yo ahora te veo superguapo”. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: “Mi madre me riñó”

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: “Mi madre me riñó”

