Denuncia
Ana, víctima de un robo por sumisión química a sus 70 años: "Recorrimos varios bancos y me hicieron sacar 18.000 euros"
Fue drogada para, posteriormente, recorrer varios bancos con sus atracadores, que le quitaron un total de 18.000 euros. Hoy, Ana es incapaz de dormir por las noches y se ha visto obligada a vivir con su hija.
Publicidad
El lunes comenzó de la peor de las maneras para Ana, una mujer de 70 años que salió a la calle a las 9 de la mañana. Pronto, un hombre le ofreció un cupón en la calle, justo antes de que otra se acercara para drogarla.
"Me puso la mano por encima y perdí mi personalidad, ya no sabía ni cómo hablar", nos cuenta Ana, "yo no era yo, hacía todo lo que me decían".
Con la voluntad completamente anulada, los atracadores subieron a Ana a un coche para llevarla a su casa. Allí, buscaron su tarjeta de crédito y accedieron a su caja fuerte.
Desde las 10 de la mañana hasta las 14 de la tarde, Ana y sus atracadores recorrieron varios bancos, hasta sacar un total de 18.000 euros que los delincuentes le robaron, así como su bolso, su alianza de boda y su documentación.
Más Noticias
- Libertad bajo fianza para el joven que se dio a la fuga tras atropellar a Jaime Anglada: "Los reyes han estado muy pendientes"
- La sobrina de Isabel Pisano destapa presuntas irregularidades tras su muerte: "Nunca confié en sus nuevos amigos"
- Esta tarde en YAS Verano, descubrimos la faceta más desconocida de Sara Montiel de la mano de su hijo
Al encontrarla en la calle desorientada, una vecina llamó a emergencias y en el hospital se comprobó que Ana había sido víctima de sumisión química. Sin embargo, a día de hoy ha perdido 18.000 euros y no ha logrado hacer justicia.
Publicidad