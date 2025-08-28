Ana, víctima de un robo por sumisión química a sus 70 años: "Recorrimos varios bancos y me hicieron sacar 18.000 euros"

El lunes comenzó de la peor de las maneras para Ana, una mujer de 70 años que salió a la calle a las 9 de la mañana. Pronto, un hombre le ofreció un cupón en la calle, justo antes de que otra se acercara para drogarla.

"Me puso la mano por encima y perdí mi personalidad, ya no sabía ni cómo hablar", nos cuenta Ana, "yo no era yo, hacía todo lo que me decían".

Con la voluntad completamente anulada, los atracadores subieron a Ana a un coche para llevarla a su casa. Allí, buscaron su tarjeta de crédito y accedieron a su caja fuerte.

Desde las 10 de la mañana hasta las 14 de la tarde, Ana y sus atracadores recorrieron varios bancos, hasta sacar un total de 18.000 euros que los delincuentes le robaron, así como su bolso, su alianza de boda y su documentación.

Al encontrarla en la calle desorientada, una vecina llamó a emergencias y en el hospital se comprobó que Ana había sido víctima de sumisión química. Sin embargo, a día de hoy ha perdido 18.000 euros y no ha logrado hacer justicia.