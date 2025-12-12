Tony Antonio responde a los que cuestionan su amistad con Chiquito de la Calzada: "Estoy convencido de que no dijo eso de mí"

Existe una estatua en honor a Chiquito de la Calzada. Esta fue la que impulsó la Asociación del Humorismo Español, aunque según la familia del cómico, no contó con el apoyo de su entorno más cercano y no cumple con la última voluntad de Chiquito.

Su sobrina, Loli Arjona, y algunos de los amigo de Chiquito luchan por el emplazamiento de una nueva estatua en su honor en su Málaga natal. Esta ya está construida y a la espera de la autorización del Ayuntamiento, pero hasta entonces, descansa en casa de un empresario amigo del cómico, Félix Martín Rojas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Tony Antonio, el presidente de la Asociación del Humorismo Español, a quien Félix Martín Rojas acusó de no ser un verdadero amigo de Chiquito. "Que diga que no me tragaba... no lo entiendo, es que yo a ese señor no le conozco de nada", advierte Tony Antonio.

El humorista asegura que su amistad con Chiquito era real. "Lo siento Chiquito, donde estés, porque te volvería a hacer ese monumento. Estoy convencido de que no dijiste eso de mí", afirma.

El entorno de Chiquito de la Calzada se divide por las estatuas que se han construido en su honor. ¿Se emplazará finalmente la estatua que pidió el cómico? ¿Cómo se lo tomará la Asociación del Humorismo Español?