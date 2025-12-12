Antonio Orozco vuelve a La Voz para cantar junto a los ocho semifinalistas

Uno de los momentos más especiales de la segunda semifinal llegó con la visita de Antonio Orozco, una de las voces más queridas de la historia de La Voz. El artista regresó al escenario para interpretar ‘Despierta’, uno de sus temas más especiales, acompañado por los ocho semifinalistas de esta edición.

La actuación se convirtió en una auténtica celebración de talento y unión. Las voces de los semifinalistas se fusionaron con la de Orozco creando un momento mágico que llenó el plató de energía y emoción.

Orozco será coach de la próxima edición de La Voz Kids junto a Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi, pero antes hemos disfrutado de este momento tan especial junto a los ocho semifinalistas de La Voz. ¡Revívelo!