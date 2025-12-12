Antena3
Mejores momentos | última semifinal

Antonio Orozco vuelve a La Voz para cantar junto a los ocho semifinalistas

El artista ha protagonizado un momento muy especial al cantar ‘Despierta’ en el escenario.

Orozco

Celia Gil
Publicado:

Uno de los momentos más especiales de la segunda semifinal llegó con la visita de Antonio Orozco, una de las voces más queridas de la historia de La Voz. El artista regresó al escenario para interpretar ‘Despierta’, uno de sus temas más especiales, acompañado por los ocho semifinalistas de esta edición.

La actuación se convirtió en una auténtica celebración de talento y unión. Las voces de los semifinalistas se fusionaron con la de Orozco creando un momento mágico que llenó el plató de energía y emoción.

Orozco será coach de la próxima edición de La Voz Kids junto a Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi, pero antes hemos disfrutado de este momento tan especial junto a los ocho semifinalistas de La Voz. ¡Revívelo!

Oihan

La actuación de Oihan pone al público en pie en la Semifinal de La Voz

Orozco

