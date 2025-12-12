Los coaches encienden la semifinal de La Voz con una apertura que emociona al público

La segunda semifinal de La Voz arrancó con una de las actuaciones más especiales y electrizantes de la edición. Malú, Sebastián Yatra y Mika unieron sus voces sobre el escenario para interpretar un medley muy especial formado por ‘En guerra’, uno de los temas más emblemáticos de Yatra, y ‘Me fui’, el éxito de Malú.

La combinación de ambas canciones creó una apertura única, llena de energía, emoción y complicidad entre los coaches. Cada uno aportó su estilo personal, fusionando sus voces en una actuación que hizo vibrar al público desde el primer segundo.

Con esta interpretación conjunta, los coaches demostraron una vez más su enorme química y su pasión por la música en directo, inaugurando una noche decisiva en la que el talento, la emoción y las sorpresas se convirtieron en protagonistas. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!