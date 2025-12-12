Denuncia
Tábata es autónoma y no puede permitirse la baja maternal: "Doy a luz y vuelvo"
El día que se puso de parto, Tábata tuvo que colgar un cartel en la puerta de su tienda que ponía: "Doy a luz y vuelvo. Atentamente Autónoma de España". Hoy, lo denuncia públicamente y nos cuenta la situación a la que se enfrentan los autónomos.
Tábata es autónoma y tiene una tienda de ropa de segunda mano desde junio. Desde entonces, no se ha podido permitir dejar de trabajar, ni siquiera días antes de dar a luz.
El día que se puso de parto, Tábata se vio obligada a colgar un cartel en la tienda en el que se leía: "Doy a luz y vuelvo. Atentamente Autónoma de España". "No pensé que iba a tener tanta repercusión", asegura Tábata.
Pese a que Tábata esta a dispuesta a volver el trabajo a los dos días de dar a luz, se ha visto en la obligación de cogerse las seis semanas reglamentarias. "Esto se sigue pagando independientemente de que haya una baja", señala.
Con su caso, pretende visibilizar la situación que viven las madres y padres autónomos. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!
