Mejores momentos | 12 de diciembre

Andy, por primera vez sin Lucas en Pasapalabra tras el fin de su icónico dúo: “Han cambiado mucho las cosas”

El cantante ha regresado al concurso, dos años después de su anterior visita, y cargado de nuevos proyectos en su carrera en solitario.

Alberto Mendo
Publicado:

Alfombra roja para los invitados que han comenzado visita a Pasapalabra. Antonia San Juan, Jesús Álvarez, Andy Morales y Paola Dominguín han llegado para ayudar a Manu y a Rosa durante las pruebas y ser testigos de su duelo en El Rosco, confiados en poder ver cómo uno de los dos se lleva un bote que ha alcanzado la desorbitada cifra de 2,5 millones de euros.

Roberto Leal ha dado la bienvenida a los cuatro. Con Andy, ha comentado que hacía un par de años que no participaba. “Han cambiado mucho las cosas desde entonces hasta ahora”, ha afirmado el presentador sobre la carrera del cantante.

Efectivamente, es su primera vez en el plató sin Lucas tras el fin de su icónico dúo. Su última vez juntos dejó momentos tan entrañables como escucharles cantar a capela ‘Tanto la quería’ y tan divertidos como sus duelos en La Pista siendo rivales.

¿Son ‘cosas de la edad’? El hilarante duelo de Andy y Lucas en ‘La Pista’

Ahora, Andy ha comenzado una carrera en solitario llena de proyectos. Con su nuevo single ya en el mercado, ha anunciado las primeras fechas de su próxima gira. Y a Roberto le ha prometido cantar antes de terminar esta visita a Pasapalabra. ¡Dale al play!

