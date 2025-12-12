Debate
Madre a favor de prohibir las redes sociales hasta los 16 años: "Mi hijo ha llegado a hacerse pis encima por no dejar la pantalla"
En Australia, los menores de 16 años ya tienen prohibido hacerse perfiles en redes sociales. Una decisión que podría servir de ejemplo para nuestro país en 2026.
Hoy, 9 de cada 10 niños de entre 14 y 16 años ya tienen al menos un perfil en redes y más del 80% de los niños de 10 años las utilizan. Algo que ha hecho saltar las alarmas de muchos que creen que las redes pueden afectar negativamente en el desarrollo de los niños.
En Australia, se ha prohibido ya el uso de las redes a menores de 16 años. Una decisión que lleva ya 10 días en vigor y que podría servir de ejemplo en nuestro país, que se plantea imponer esta norma en 2026.
Marcela es una madre en España a favor de la prohibición. Según nos cuenta, su hijo tenía problemas de actitud y de control generados por su obsesión con el móvil. "Mi hijo daba puñetazos, portazos e, incluso, ha llegado a hacerse pis encima por no ir al baño", asegura Marcela.
Las redes pueden afectar a los menores negativamente, aumentando su ansiedad y siendo una herramienta para acosadores. ¿Debería permitirse que los menores de 16 años las usaran?
