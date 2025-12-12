Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate

Madre a favor de prohibir las redes sociales hasta los 16 años: "Mi hijo ha llegado a hacerse pis encima por no dejar la pantalla"

En Australia, los menores de 16 años ya tienen prohibido hacerse perfiles en redes sociales. Una decisión que podría servir de ejemplo para nuestro país en 2026.

Madre a favor de prohibir las redes sociales hasta los 16 años: "Mi hijo ha llegado a hacerse pis encima por no dejar la pantalla"

Publicidad

Hoy, 9 de cada 10 niños de entre 14 y 16 años ya tienen al menos un perfil en redes y más del 80% de los niños de 10 años las utilizan. Algo que ha hecho saltar las alarmas de muchos que creen que las redes pueden afectar negativamente en el desarrollo de los niños.

En Australia, se ha prohibido ya el uso de las redes a menores de 16 años. Una decisión que lleva ya 10 días en vigor y que podría servir de ejemplo en nuestro país, que se plantea imponer esta norma en 2026.

Marcela es una madre en España a favor de la prohibición. Según nos cuenta, su hijo tenía problemas de actitud y de control generados por su obsesión con el móvil. "Mi hijo daba puñetazos, portazos e, incluso, ha llegado a hacerse pis encima por no ir al baño", asegura Marcela.

Las redes pueden afectar a los menores negativamente, aumentando su ansiedad y siendo una herramienta para acosadores. ¿Debería permitirse que los menores de 16 años las usaran?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Madre a favor de prohibir las redes sociales hasta los 16 años: "Mi hijo ha llegado a hacerse pis encima por no dejar la pantalla"

Madre a favor de prohibir las redes sociales hasta los 16 años: "Mi hijo ha llegado a hacerse pis encima por no dejar la pantalla"

Rafael Santandreu

El consejo de Rafael Santandreu para superar el duelo estas Navidades: "Hay que pensar cómo querría vernos esa persona que falta"

Manjavacas

La felicitación navideña de los reyes eméritos, ¿una declaración de intenciones?: "Ha sido más fácil juntar a los perros que a los nietos"

kit de supervivencia gripe
Te lo contamos

Descubre qué no puede faltar en el 'kit de supervivencia' contra la gripe para evitar contagiarte

Susanna Griso
Informaciones Espejo Püblico

Susana Griso desvela el motivo de la salida de prisión de Nicolás Sarkozy: "Ha sufrido varios intentos de asesinato"

Marcos de Quinto
OPINIÓN

El empresario Marcos de Quinto, sobre una posible moción de censura: "Tenemos razones más que de sobra"

Analizamos con el exdiputado de Ciudadanos la estabilidad del Gobierno y los últimos escándalos que rodean al PSOE.

Urdangarín, entrevista y libro
Nuevo Libro

Pilar Vidal, sobre la primera entrevista de Iñaki Urdangarin: "No va a contar toda la verdad"

Con motivo de unas próximas memorias al más puro estilo de quien fuera su suegro, Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista desde que quedara en libertad tras cumplir condena por su implicación en el caso Nóos.

¿Qué piensa Josep Borrell sobre los presuntos escándalos de acoso del PSOE?

Borrell: "Hay demasiados casos de presuntos escándalos sexuales que contradicen la forma de representar el feminismo en el PSOE"

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, la nieta del magnate italiano que triunfa en la música, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Stela se lleva 5.475 euros y un superregalo navideño en La ruleta de la suerte

Stela se lleva 5.475 euros y un superregalo navideño en La ruleta de la suerte

Publicidad