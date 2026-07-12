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La dolorosa confesión de Halis que Ferit nunca quiso escuchar, esta noche en Una nueva vida

El patriarca de los Korhan le confiesa a su nieto que sigue enfermo, por ello le ha dejado a su familia, la empresa y las acciones.

Ferit

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Julián López
Julián López
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Ferit no aguanta más. No entiende por qué Halis le tiene tanto miedo a la gran señora. Pero en la mansión Korhan no hay secreto que aguante tanto tiempo en silencio, y Ferit escucha una conversación termina de encenderlo por completo.

Ferit no puede enterarse de que he transferido las acciones”, escucha entre los pasillos a Halis. Ferit no duda y se enfrenta a su abuelo, encontrando una dura confesión que nunca quiso escuchar.

“No es Çicek quien me matará, es esta enfermedad con la que llevo tanto tiempo luchando”, le dice Halis a su nieto, de la manera más calmada posible, avisándole que su tiempo se acaba.

Ferit se queda helado al escuchar a su abuelo. Después de estar un tiempo ausente, pensaba que la enfermedad estaba superada, pero Halis nunca llegó a curarse del todo.

Para que la familia Korhan no tambalee, Halis le ha cedido a Ferit el control de la familia, de la empresa, y muy pronto, de las acciones. Ahora Ferit es quien manda, un heredero a la fuerza por la grave enfermedad que pasa Halis.

¿Cómo reaccionará Ferit ante su nuevo puesto en la familia? Esta noche, a las 22.00 horas, Una nueva vida en Antena 3. También disponible en atresplayer.

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