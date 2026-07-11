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Giorgina Uzcategui en su primera entrevista tras su ruptura con Ilia Topuria: "Lo más sexy de un hombre es el lóbulo frontal desarrollado"

La empresaria Giorgina Uzcategui reaparece ante las cámaras después de su polémica ruptura con Ilia Topuria y su primera derrota en UFC, contando su verdad.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Lo que parecía una historia idílica sacada de una película terminó convirtiéndose en la peor pesadilla para Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui. El luchador sacó un comunicado a finales de 2025 tras su ruptura con la venezolana hablando de su retirada en las competiciones para la UFC por motivos personales y supuestas acusaciones de malos tratos que perjudicaban su paz mental y a su familia.

Por otro lado, Giorgina reaparece después de meses callada y de la dura derrota de Ilia contra el luchador Justin Gaethje. En una entrevista con la periodista y presentadora Noor Ben Yeesef, la empresaria reconoce que no está de acuerdo con los titulares que le dedicaron los medios tras su separación. "Se han metido con algo que es muy importante para mí que es mi honor", alegando que han tenido que sacar una foto junto a su hermano para poder crear una polémica.

Uzcategui explica que ha estado centrada en ella mísma, en su empresa y sobretodo en su familia. Tras muchos meses alejada del foco mediático y aparentemente del amor, Giorgina se atreve a decir que es lo que más le gusta de un hombre: "La parte más sexy de un hombre es un lóbulo frontal desarrollado", asegura.

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