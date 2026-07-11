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Ordenatriz nos revela los mejores trucos para conseguir la blancura perfecta en nuestras prendas y objetos

Begoña Pérez, es una de las mejores expertas de la limpieza. Esta vez, nos ha traído los mejores tips para acabar con las manchas amarillas con la ayuda de mezclas y productos asequibles.

Ordenatriz blancura perfecta

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Los consejos de Ordenatriz son una auténtica ayuda cuando se trata de mantener el orden y la limpieza de nuestras casas. En esta ocasión, comparte sus mejores trucos para recuperar la blancura de la ropa y los objetos y explica qué productos van a darte los mejores resultados.

Su fórmula para devolver el blanco a la ropa consiste en mezclar agua caliente con dos cucharadas de jabón en escamas y entre 50 y 60 mililitros de amoniaco. Al tratarse de una mezcla bastante alcalina, también propone una alternativa más suave: el oxígeno activo, un producto que, aunque lleva poco tiempo en el mercado, destaca por su eficacia.

Para eliminar las manchas amarillentas, recomienda utilizar percarbonato. Como ejemplo, muestra cómo tratar una funda de almohada, basta con sumergirla en un recipiente con agua y percarbonato y dejarla en remojo durante dos o tres horas antes del lavado.

Además, recuerda que la lejía, lejos de mantener el blanco, puede acabar amarilleando algunas superficies con el paso del tiempo. En esos casos, su recomendación es recurrir a la piedra blanca, un producto especialmente eficaz para devolver el color original a elementos como la tapa del inodoro.

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