Bea Cortázar confirma que Paloma Cuevas asiste a la boda de Patricia Cerezo: "Luis Miguel está en México"

El jet set formado por Paloma Cuevas, Nuria Roca, Genoveva Casanova, Lydia Bosch y Patricia Cerezo vivirá un día muy especial con motivo de la boda de Patricia Cerezo y el ingeniero de telecomunicaciones Kiko Gámez. La celebración tendrá lugar en la finca La Gaviota, donde se darán cita numerosos rostros conocidos.

Se trata de un grupo de amigas muy unido, que siempre ha demostrado estar presente tanto en los momentos más difíciles como en los más felices. Así quedó reflejado cuando Lydia Bosch y Patricia Cerezo acompañaron y arroparon a Genoveva Casanova durante el complicado proceso personal que vivió tras su separación de Cayetano Martínez de Irujo.

Nuestro reportero, Carlos García, ya se encuentra en la finca y ha confirmado la llegada de los dos primeros invitados famosos. La primera ha sido Lydia Bosch, muy elegante y acompañada de su hija Andrea, que está embarazada. Poco después ha hecho su entrada el cantante Juan Peña, quien ha reconocido estar algo nervioso, ya que cantará en la ceremonia.

En cuanto al resto de invitados, la colaboradora Bea Cortázar ha avanzado en exclusiva que Paloma Cuevas asistirá al enlace acompañada de sus dos hijas. Por su parte, Luis Miguel no podrá estar presente, ya que se encuentra en México atendiendo diversos compromisos profesionales.

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