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Presión, responsabilidad y mucha ilusión: así han valorado los concursantes sus imitaciones de la última semifinal de Tu cara me suena
Los concursantes han repasado las actuaciones de la última semifinal, y todos han coincidido en una cosa: se lo han pasado en grande.
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La última semifinal de Tu cara me suena ha sido una noche imposible de olvidar. En directo, hemos conocido a los cinco finalistas que optarán a ganar la decimotercera edición: a J Kbello se han unido María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops.
Tras pasar por el escenario, cada concursante ha compartido con nosotros sus sensaciones, y todos han coincidido en que han disfrutado muchísimo de la gala. Eso sí, entre tanto disfrute hubo también presión y mucha responsabilidad.
Entre otros, Martín Savi ha reconocido esa presión de cantar en directo, mientras que Cristina Castaño ha señalado la responsabilidad de meterse en la piel de una gran artista como Paloma San Basilio.
Por su parte, Paula Koops ha disfrutado como Ana Torroja sobre el escenario, y también de la propia artista: recibió su Training VIP y compartieron juntas el escenario para vivir un mágico dueto.
¿Cuáles serán las sensaciones del resto de concursantes? En el vídeo de arriba tienes este contenido exclusivo de la última semifinal de Tu cara me suena, ¡haz clic en el vídeo y no te lo pierdas!
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