"Me ha tocado la Lotería tres veces": la insólita historia de Miguel Ángel

A Miguel Ángel, un masajista de Mailla (Zaragoza), ha vuelto a sonreírle la suerte: le ha tocado la lotería tres veces. La última, un quinto premio, hoy mismo, justo el día de su primera visita al Teatro Real.

Ya había vivido algo parecido: un quinto hace 36 años y El Gordo en 2019, con 320.000 euros. Según nos cuenta, aquel premio le cambió la vida, aunque nunca dejó de trabajar y destinó gran parte del dinero a sus hijos y a mejorar su negocio.

Fiel jugador, este año Miguel llevaba unos 60 décimos, cuyos números se sabía de memoria y que llevaba por si acaso en el móvil. "Juego mucho", nos cuenta.

Con los 6.000 euros del quinto, Miguel tiene claro que le hará algunos regalos a los suyos. Además, no descarta seguir probando suerte en El Niño, para ver si llega a celebrarlo una cuarta vez. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!