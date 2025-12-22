Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Nos lo cuenta

"Me ha tocado la Lotería tres veces": la insólita historia de Miguel Ángel

Si ganar la Lotería es difícil, imagínense hacerlo tres veces. Esta es la historia de Miguel Ángel, que ganó El Gordo en 2019 y hace 36 años un quinto premio, al igual que este año.

me toca tres veces la lotería

Publicidad

A Miguel Ángel, un masajista de Mailla (Zaragoza), ha vuelto a sonreírle la suerte: le ha tocado la lotería tres veces. La última, un quinto premio, hoy mismo, justo el día de su primera visita al Teatro Real.

Ya había vivido algo parecido: un quinto hace 36 años y El Gordo en 2019, con 320.000 euros. Según nos cuenta, aquel premio le cambió la vida, aunque nunca dejó de trabajar y destinó gran parte del dinero a sus hijos y a mejorar su negocio.

Fiel jugador, este año Miguel llevaba unos 60 décimos, cuyos números se sabía de memoria y que llevaba por si acaso en el móvil. "Juego mucho", nos cuenta.

Con los 6.000 euros del quinto, Miguel tiene claro que le hará algunos regalos a los suyos. Además, no descarta seguir probando suerte en El Niño, para ver si llega a celebrarlo una cuarta vez. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

me toca tres veces la lotería

"Me ha tocado la Lotería tres veces": la insólita historia de Miguel Ángel

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler

“Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas

Los coaches de La Voz

Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!

Un matemático nos da el truco para que nos toque la lotería.
LOTERÍA

El truco matemático para saber si podemos ganar cualquier lotería: "Lo que se recupera por cada euro invertido es del 70%"

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!
MEJORES MOMENTOS | 22 DE DICIEMBRE

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

Paula comete un gran error por las ansias de resolver
MEJORES MOMENTOS | 22 DE DICIEMBRE

Paula comete un gran error por las ansias de resolver

La alegría y los nervios de la concursante al intentar resolver el panel le han hecho perder todo lo que había acumulado.

Arruinada.
LOTERÍA DE NAVIDAD

Tamara, 15 años después de ganar el Gordo: "Gastamos mucho y en un año mi padre tuvo que volver a la obra"

La joven recuerda en Espejo Público cómo su familia ganó 600.000 euros en la Lotería de Navidad y cómo la falta de experiencia hizo que la fortuna se esfumara en apenas un año.

Gema se convierte en la reina de los gajos

Gema se convierte en la reina de los gajos

Pablo Puyol

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Pablo Puyol, un artista 360

Mariló Montero en Espejo Público.

Mariló Montero, sobre las elecciones en Extremadura: "Pedro Sánchez desprecia a España y no ha dicho ni pio de las elecciones"

Publicidad