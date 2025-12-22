Pasajero del avión en el que intentaron embarcar a una mujer fallecida: "Estaba muy pálida, pero parecía dormida"

Lo que debía ser un embarque rutinario en un vuelo entre España y Reino Unido se convirtió en una escena que los pasajeros califican de surrealista. Una mujer de 89 años que accedió al avión en silla de ruedas, resultó estar fallecida. Su familia trató de embarcarla para ahorrarse la repatriación del cuerpo.

Algunos pasajeros que presenciaron la escena aseguraron que la mujer no tenía buen aspecto. A pesar de las dudas, el personal permitió que la señora tomara su asiento, ya que la familia aseguraba que estaba bien.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jaime Cabezas, uno de los pasajeros que subió a aquel avión. Según nos cuenta, aquella mujer le llamó la atención especialmente. "Parecía que estaba dormida, tenía los ojos abiertos, pero estaba muy pálida", nos cuenta, "le ponían la botella como si estuviera bebiendo".

Según la familia, la mujer falleció antes del despegue en su asiento. Algo que obligó a cancelar el vuelo y a desembarcar a los pasajeros.