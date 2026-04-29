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María reclama su parte de la herencia al descubrir que su padre es millonario: "Me disfracé de repartidora para conseguir su ADN"
A los 43 años, María descubrió que era hija de un millonario. Ahora, hay tres millones de su herencia en juego y una supuesta hermana más que lucha por ella.
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Hace dos años, la vida de María cambió por completo. Una prima le advirtió de que el hombre que creía que era su padre no lo era, sino que en realidad era un millonario que no sabía de su existencia.
Tratando de salir de dudas, María decidió actuar como una detective, siguiendo a su supuesto padre, fingiendo ser repartidora... Todo cambió cuando logró por fin cogerle una muestra de ADN, que coincidía en un 99.99% con el suyo.
Al demostrar que es hija biológica de su padre, tendrá acceso a su patrimonio, que está valorado en unos tres millones de euros. "Ahora mismo no me hacen falta sus explicaciones, solo heredar lo que es mío", afirma María.
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Pese a todo, María tiene claro que su padre siempre será el que la crio, pero quiere reclamar lo que es suyo. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!
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