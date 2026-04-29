LUCHA VECINAL
David, en guerra con sus vecinos porque intentan quitarle a su toro: "Para mí es un miembro más de la familia"
Rayo es la mascota de David, un toro que ha criado él mismo y que cuida desde hace nueve años. Sin embargo, un vecino se quejó de que era peligroso y ahora corre peligro de que se lo quiten.
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David vive en una aldea de Asturias junto a su mascota, un toro llamado Rayo. Este lo crio desde pequeño y, durante nueve años, se ha convertido en su mejor compañero de vida.
Según nos cuenta, Rayo es un animal pacífico. Su comportamiento siempre ha sido noble y ha sido acreditado por un informe veterinario y un acta del Seprona que confirman su buen estado y carácter.
Pese a la docilidad del toro, un problema vecinal podría hacer que David pierda a Rayo. Uno de sus vecinos tras una disputa personal ha difundido rumores de que Rayo es peligroso con la intención de hacerle daño.
"Para mí es como un hijo", afirma David. Sin embargo, tras las quejas y presuntos bulos de los vecinos, David ha recibido una carta de incautación del animal y una multa.
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Ahora, David reivindica que Rayo no es peligroso y pide que le dejen quedárselo. ¿Logrará conservar a la mascota que le ha acompañado durante 9 años?
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