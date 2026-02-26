"Pago la hipoteca al asesino de mi hermana": familiar de Eva Abad, asesinada

Hace siete años que tenía lugar el asesinato machista de Eva Abad. Ocurría en una casa donde su familia vive, hoy en día, en frente. Un lugar que es recuerdo constante de un crimen que mantiene la herida abierta.

Dicha casa sigue siendo también propiedad del marido y asesino de Eva Abad. Está condenado a 24 años de prisión con sentencia firme confirmada por el Tribunal Supremo.

A pesar de ello y, cumpliendo condena, no paga. Ni la indemnización impuesta, ni la hipoteca de los inmuebles que compartían. En el caso de que la familia de Eva dejase de pagar, perderían la casa.

“Cuando hay una responsabilidad penal y otra civil, tendrían que ir a par", sugiere Raquel Abad, hermana de la víctima en Y ahora Sonsoles.

Si la familia deja de pagar la hipoteca, según Montse Acebes, abogada, el banco intervendría hasta quitar el inmueble: "No es una solución fácil".

El crimen dejó huérfanos a dos menores y la ejecución de la responsabilidad civil sigue encallada entre tasaciones, embargos y trámites interminables.

La justicia determinó sentencia hace siete años, pero el calvario económico y emocional, continúa.