Funeral de Antonio Tejero blindado: vigilantes de seguridad controlan el acceso

Visiblemente abatido, con rostro serio y la mirada perdida llega Ramón Tejero, hijo del ex teniente coronel, al tanatorio donde se encuentra el cuerpo de su padre. Junto a él, familiares y círculo más cercano, velan al fallecido.

Antonio Tejero pasó sus útlimas horas de vida rodeado de su familia hasta que a las siete menos cuarto de la tarde emitían un comunicado confirmado la defunción.

Fallece en Alzira, donde viviía con una de sus tres hijas. Ha muerto tres días después del 45 aniversario del intento de golpe de estado del famoso 23 de febrero de 1981.

El destino también ha querido que Antonio Tejero fallezca tan solo cinco horas después de que los documentos del golpe fueran desclasificados. En las próximas horas, los retos mortales serán incinerados.

Durante su último adiós se han establecido medidas de seguridad que han llevado a que sean contadas las personas que puedan acceder al funeral.

Sus cenizas reposarán en Torre del Mar, en Málaga. Localidad que frecuentaba mucho.