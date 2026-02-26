Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Fallecido

Funeral de Antonio Tejero blindado: vigilantes de seguridad controlan el acceso

El ex teniente coronel, Antonio Tejero ha fallecido rodeado de sus seres queridos. El rostro más visible del famoso golpe de estado del 23 de febrero, será incinerado.

tejero

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Visiblemente abatido, con rostro serio y la mirada perdida llega Ramón Tejero, hijo del ex teniente coronel, al tanatorio donde se encuentra el cuerpo de su padre. Junto a él, familiares y círculo más cercano, velan al fallecido.

Antonio Tejero pasó sus útlimas horas de vida rodeado de su familia hasta que a las siete menos cuarto de la tarde emitían un comunicado confirmado la defunción.

Fallece en Alzira, donde viviía con una de sus tres hijas. Ha muerto tres días después del 45 aniversario del intento de golpe de estado del famoso 23 de febrero de 1981.

El destino también ha querido que Antonio Tejero fallezca tan solo cinco horas después de que los documentos del golpe fueran desclasificados. En las próximas horas, los retos mortales serán incinerados.

Durante su último adiós se han establecido medidas de seguridad que han llevado a que sean contadas las personas que puedan acceder al funeral.

Sus cenizas reposarán en Torre del Mar, en Málaga. Localidad que frecuentaba mucho.

Antonio Tejero

Fallece Antonio Tejero el día que se desclasifican los archivos del 23-F

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

tejero

Funeral de Antonio Tejero blindado: vigilantes de seguridad controlan el acceso

La confidencia de Susana Saborido a sus hijas

VÍDEO INÉDITO: La confidencia de Susana Saborido a sus hijas: “Tu padre es un Kínder bueno, siempre tiene sorpresa”

Secuestro frustrado perros

Los perros de una mujer evitaron su secuestro: mordieron a un atacante y propiciaron su detención

Fraude bono joven.
'EL BONO DE LA FIESTA'

Del teatro a la pista VIP: el Bono Cultural acaba financiando reservados con botellas en discotecas

Javier Gurruchaga, cantante de la Orquesta Mondragón
Entrevista

Javier Gurruchaga celebra, a partir de las 17:00h, 50 años de La Orquesta Mondragón con Sonsoles Ónega

José Peláez, sobre los entresijos del 23-F.
Aniversario 23-F

José Peláez, sobre el 23-F: "Al final para los conspiradores nunca va a ser suficiente porque siempre hay algo que han querido tapar"

Al periodista José Peláez le llama la atención que haya periodistas que no sean muy proclives a que se sepa la verdad sobre qué ocurrió el 23-F.

Yolanda Díaz
ADIÓS YOLANDA, ADIÓS

Los lapsus que deja Yolanda Díaz tras su despedida política: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y ex líder de Sumar ha sorprendido con su anuncio de renunciar a repetir como candidata en las próximas elecciones. Espejo Público ha recopilado los mejores momentos de la hemeroteca de Yolanda Díaz. ¿Quién será capaz de sustituirla?

Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano

Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano

Guiso de patatas con salmón

Receta fácil con sabores del mar: guiso de patatas con salmón, de Karlos Arguiñano

Hija de una famosa actriz, acusada de okupa.

La hija de la actriz Marisa Porcel vive como okupa en un chalet de Las Rozas donde tiene un helicóptero aparcado en el jardín

Publicidad