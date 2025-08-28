Antena 3 LogoAntena3
Más de 20 asaltos en pocas semanas: “Estamos blindando las farmacias como si fueran bancos”

Una farmacéutica relata la situación que viven en Vallecas: "Dejamos las cajas abiertas para que no las destrocen".

Rosalía

Rodrigo Díaz
Publicado:

Farmacias convertidas en blanco fácil de los ladrones.En Vallecas ya no se habla de robos aislados, sino de una auténtica oleada: más de veinte asaltos en pocas semanas, algunos en menos de 48 horas. Cristales reventados, productos escondidos bajo la ropa y cajas registradoras vacías a propósito para evitar destrozos. Los farmacéuticos viven entre la impotencia y el miedo, gastándose miles de euros en blindar sus locales para poder seguir abriendo cada mañana.

Ola de robos en farmacias de Vallecas

Más de 20 asaltos en pocas semanas: “Estamos blindando las farmacias como si fueran bancos”, reconocía una farmacéutica en Espejo Público. Son las ocho de la tarde y una farmacia de Vallecas echa el cierre. Nada raro… hasta que un individuo aparece en escena. Con la cara tapada y lo que parece un bate, revienta el cristal y entra directo a por todo lo que pueda.

En otro vídeo, la escena es distinta pero el objetivo, el mismo: una mujer se acerca a la estantería, abre una caja, se guarda el producto bajo la sudadera y coloca el envoltorio vacío como si nada hubiera pasado.

¿Es un caso aislado? No. Son más de veinte robos en apenas unas semanas. Algunos locales han sufrido dos en menos de 48 horas.

“Dejamos las cajas abiertas para que no las destrocen”

En Más Espejo hemos hablado con Rosalía Gonzalo, farmacéutica en Villa de Vallecas. Nos confiesa que ha tenido que blindar su farmacia de arriba abajo: rejas, cámaras, alarmas… miles de euros gastados en seguridad. Y no es la única. Muchos compañeros están haciendo lo mismo.

Pero lo más llamativo es la medida que algunos han adoptado: dejar las cajas registradoras abiertas. ¿La razón? Como casi todo se paga ya con tarjeta, prefieren que los ladrones vean que no hay dinero y así eviten romperlo todo. Una forma desesperada de garantizar que, al menos, la farmacia pueda seguir funcionando al día siguiente.

Miedo en el barrio

Los farmacéuticos denuncian grandes pérdidas económicas, destrozos en el mobiliario y, sobre todo, un clima de auténtico pánico. El barrio siente que los ladrones actúan con total impunidad.

Y la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo podrán resistir los pequeños negocios de Vallecas este asedio diario?

La petición de Pedro Almodóvar a Pedro Sánchez sobre el genocidio en Gaza: "Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones de todo tipo con Israel"

Almodóvar
Espejo Público

