Teresa dio a luz el día que murió Franco: cuando la alegría se mezcla con la inquietud colectiva

El 20 de noviembre quedó marcado para siempre en la memoria colectiva de España. Aquel día de 1975, las pantallas de televisión interrumpieron su programación para anunciar un mensaje que sacudiría los cimientos del país: Franco había muerto.

Aunque todo el país estaba pendiente de la noticia, hubo una mujer ajena a todo aquello. Teresa estaba dando a luz en aquel momento y no se enteró de la muerte de Franco hasta el día siguiente, cuando su marido le enseñó el periódico.

"Ellos estaban tan contentos, no por Franco, sino porque había nacido yo", nos cuenta Noelia, su hija. Teresa asegura que fue "la alegría de su casa".

Pese a la incertidumbre colectiva y al miedo que sembró la noticia, para Teresa el 20 de noviembre de 1975 está teñido de un color vivo, convertido en uno de los mejores días de su vida.