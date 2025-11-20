Nos lo cuenta
Teresa dio a luz el día que murió Franco: cuando la alegría se mezcla con la inquietud colectiva
El 20 de noviembre marcó la historia de nuestro país y, en concreto, la vida de Teresa, que mientras fallecía el dictador, daba a luz a su hija.
Publicidad
El 20 de noviembre quedó marcado para siempre en la memoria colectiva de España. Aquel día de 1975, las pantallas de televisión interrumpieron su programación para anunciar un mensaje que sacudiría los cimientos del país: Franco había muerto.
Aunque todo el país estaba pendiente de la noticia, hubo una mujer ajena a todo aquello. Teresa estaba dando a luz en aquel momento y no se enteró de la muerte de Franco hasta el día siguiente, cuando su marido le enseñó el periódico.
"Ellos estaban tan contentos, no por Franco, sino porque había nacido yo", nos cuenta Noelia, su hija. Teresa asegura que fue "la alegría de su casa".
Más Noticias
- Jenifer, la niña que sobrevivió al volcán que acabó con la vida de Omayra: "Mi madre me dejó con una socorrista y jamás volvió"
- ¿Por qué este año se adelanta la gripe? Boticaria García nos cuenta cómo prevenir el contagio
- Máximo Valverde recuerda cómo afectó la muerte de Franco al cine español: "De la noche a la mañana pasamos al destape"
Pese a la incertidumbre colectiva y al miedo que sembró la noticia, para Teresa el 20 de noviembre de 1975 está teñido de un color vivo, convertido en uno de los mejores días de su vida.
Publicidad