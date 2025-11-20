¿Por qué este año se adelanta la gripe? Boticaria García nos cuenta cómo prevenir el contagio

Este otoño, Europa está viendo un aumento inusual de casos de gripe semanas antes de lo previsto, impulsado por la expansión del subclado K del virus A(H3N2), una nueva variante con siete mutaciones. Boticaria García nos explica que, pese a la complejidad del nombre, simplemente se trata de una rama nueva dentro del árbol genealógico del virus.

Por ahora, los epidemiólogos coinciden en que no es una variante más grave, pero sí parece contagiar con más facilidad y circular antes que en temporadas anteriores. Estas mutaciones dificultan que nuestro sistema inmunitario reconozca del todo al virus, lo que facilita su propagación, especialmente entre los niños.

Según Boticaria García, no es una pandemia y la vacuna contra la gripe sigue siendo una buena herramienta contra esta variante. Además, recuerda la importancia de, en caso de cogerla, no usar antibióticos, sino antigripales.

Los expertos esperan una temporada más intensa, pero no más peligrosa, y recuerdan que la vacunación y el descanso y son las mejores herramientas. ¡Dale al play para ver todos los consejos al completo!