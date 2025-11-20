Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

20-N

Begoña Villacís en el aniversario de la muerte de Franco: "Está mucho más vivo ahora que lo que yo recuerdo en mis tiempos"

Franco fallecía un día como hoy hace 50 años. En Y ahora Sonsoles, recordamos aquel momento histórico en el que España se sumió en la incertidumbre.

Begoña Villacís

Publicidad

El 20 de noviembre de 1975, España cambiaba para siempre. La noticia de la muerte de Franco llegaba a las televisiones, sembrando la tensión en las casas, en las que la pregunta era unánime: y ahora, ¿qué va a pasar?

En Y ahora Sonsoles hemos recordado algunas de las historias más llamativas de aquel 20 de noviembre. Algunos lo recuerdan con miedo, otros con alegría y los que aún no habían nacido también asisten al recuerdo colectivo de lo que hoy es un día histórico.

Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid y colaboradora de nuestro programa es una de las que no vivió aquel día, pero que conoce bien el cambio que supuso aquel episodio. Esta ha advertido que, dada la polarización política de nuestros tiempos, Franco esté más presente ahora que entonces: "Está mucho más presente ahora que lo que yo recuerdo en mis tiempos".

Villacís nació durante los primeros años de la Transición hacia la democracia, un tiempo en el que asegura que la política estaba mucho más unida que ahora. "Estaba todo el mundo movilizado, gente de derecha apoyando a Felipe González y al revés". Y tú, ¿qué opinas?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Begoña Villacís

Begoña Villacís en el aniversario de la muerte de Franco: "Está mucho más vivo ahora que lo que yo recuerdo en mis tiempos"

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco" . Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco": Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

Foto de una vivienda

El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

La baronesa Thyssen, Tita Cervera
Al detalle

El motivo por el que Tita Cervera cambia su nacionalidad: ¿Una cuestión de herencia?

Pastora Vega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pastora Vega, la actriz que lleva el talento en la sangre

¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!
MEJORES MOMENTOS | 20 DE NOVIEMBRE

¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

El concursante del atril amarillo ha ganado 3.000 euros en su paso por el programa.

Almuerzo real, Felipe VI, emérito Juan Carlos, y Letizia
Rey emérito

El almuerzo entre Felipe VI y Juan Carlos I plantea un dilema: ¿Se reencontrará el emérito con Letizia después de sus críticas?

Esta semana se confirmaba que Juan Carlos sí acudirá al almuerzo privado al que le ha invitado su hijo, el rey Felipe VI. Las especulaciones sobre un posible encuentro entre el rey emérito y la reina Letizia, después de conocerse las reflexiones del exiliado sobre su nuera, han sido diversas.

¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!

¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!

Conversación con Antonio Muñoz, cuñado de Cerdán

Espejo Público habla en exclusiva con el cuñado de Santos Cerdán: "El abogado se lo están pagando todos mis hermanos"

Los concursantes, ante uno de los paneles más complicados de resolver en La ruleta de la suerte

Los concursantes, ante uno de los paneles más complicados de resolver en La ruleta de la suerte

Publicidad