Begoña Villacís en el aniversario de la muerte de Franco: "Está mucho más vivo ahora que lo que yo recuerdo en mis tiempos"

El 20 de noviembre de 1975, España cambiaba para siempre. La noticia de la muerte de Franco llegaba a las televisiones, sembrando la tensión en las casas, en las que la pregunta era unánime: y ahora, ¿qué va a pasar?

En Y ahora Sonsoles hemos recordado algunas de las historias más llamativas de aquel 20 de noviembre. Algunos lo recuerdan con miedo, otros con alegría y los que aún no habían nacido también asisten al recuerdo colectivo de lo que hoy es un día histórico.

Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid y colaboradora de nuestro programa es una de las que no vivió aquel día, pero que conoce bien el cambio que supuso aquel episodio. Esta ha advertido que, dada la polarización política de nuestros tiempos, Franco esté más presente ahora que entonces: "Está mucho más presente ahora que lo que yo recuerdo en mis tiempos".

Villacís nació durante los primeros años de la Transición hacia la democracia, un tiempo en el que asegura que la política estaba mucho más unida que ahora. "Estaba todo el mundo movilizado, gente de derecha apoyando a Felipe González y al revés". Y tú, ¿qué opinas?