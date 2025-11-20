Juan, obligado a celebrar a escondidas el bautizo de su hijo el día que murió Franco: "Teníamos miedo"

"Españoles, Franco ha muerto" entonaba el entonces presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. El 20 de noviembre de 1975 toda España estaba pendiente de las televisiones y de la noticia que marcó la historia de nuestro país.

Ante la incertidumbre y el miedo a las consecuencias, España se mantuvo blindada. Ciudadanos andando con miedo, oídos clavados en transistores y televisiones y un silencio que hablaba por sí solo.

Entre toda aquella tensión, Juan daba la bienvenida a un hijo cuyo bautizo se celebraba el mismo día que moría Franco. Pese a que muchos sacerdotes se hubieran negado a celebrar el sacramento, el suyo lo tuvo claro y entonó una frase que sigue clavada en la memoria de Juan: "Si cada vez que se muere una persona no hiciéramos bautizo...".

Juan y su familia tuvieron que celebrar el bautizo a puerta cerrada, para evitar que las autoridades les escucharan bailar en un día en el que el país debía estar de luto. "Hasta los porteros de los hoteles nos parecía que eran guardias", confiesa.

Hoy, aquel 20 de noviembre es una fecha histórica y especialmente marcada en el calendario de Juan. ¡Dale al play para escuchar su historia!