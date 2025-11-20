Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Máximo Valverde recuerda cómo afectó la muerte de Franco al cine español: "De la noche a la mañana pasamos al destape"

Se cumplen 40 años de la muerte de Franco, una etapa que marcó la historia de nuestro país y que también vivieron grandes artistas que se dieron a conocer durante aquella conflictiva época.

Máximo Valverde

Publicidad

La muerte de Franco fue un punto de inflexión en la historia de España. Ansioso de libertad, el país daba los primeros hacia una sociedad aperturista que, durante el gobierno de Franco, se vio retenida.

Pese a la censura de la época, los artistas no dejaban de ofrecernos sus obras. El cine, la música o la literatura vieron crecer a grandes figuras, como la de Máximo Valverde, que hoy visita el plató de Y ahora Sonsoles.

"Hacíamos dos versiones de las películas, una para España, vestidos, y otra para el extranjero, con mujeres desnudas", asegura. Sin embargo, aquello cambió radicalmente con la muerte de Franco, que dio comienzo a la época del destape: "De la noche a la mañana pasamos de la censura al destape".

Sin embargo, Máximo Valverde confiesa que el destape no fue del todo beneficioso para actores como él. "Querían ver a las mujeres, a algunos nos hizo mucho daño como actores", señala.

La cultura notó especialmente el fallecimiento de Franco, dando comienzo a una Transición hacia la libertad y el fin de la censura que les acompañó durante años. ¡Dale al play para escuchar a Máximo Valverde!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Carmen Thyssen

Carmen Thyssen se pronuncia tras renunciar al título de baronesa: "Qué tontería, soy la viuda del barón y lo seré toda la vida"

Jenifer

Jenifer, la niña que sobrevivió al volcán que acabó con la vida de Omayra: "Mi madre me dejó con una socorrista y jamás volvió"

Boticaria García

¿Por qué este año se adelanta la gripe? Boticaria García nos cuenta cómo prevenir el contagio

Máximo Valverde
En plató

Máximo Valverde recuerda cómo afectó la muerte de Franco al cine español: "De la noche a la mañana pasamos al destape"

Bautizo a escondidas
Nos lo cuenta

Juan, obligado a celebrar a escondidas el bautizo de su hijo el día que murió Franco: "Teníamos miedo"

Dio a luz
Nos lo cuenta

Teresa dio a luz el día que murió Franco: cuando la alegría se mezcla con la inquietud colectiva

El 20 de noviembre marcó la historia de nuestro país y, en concreto, la vida de Teresa, que mientras fallecía el dictador, daba a luz a su hija.

Begoña Villacís
20-N

Begoña Villacís en el aniversario de la muerte de Franco: "Está mucho más vivo ahora que lo que yo recuerdo en mis tiempos"

Franco fallecía un día como hoy hace 50 años. En Y ahora Sonsoles, recordamos aquel momento histórico en el que España se sumió en la incertidumbre.

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco" . Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco": Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

Foto de una vivienda

El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

La baronesa Thyssen, Tita Cervera

El motivo por el que Tita Cervera cambia su nacionalidad: ¿Una cuestión de herencia?

Publicidad