Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de febrero

Llega la victoria más deseada por Alejandro en Pasapalabra: “Tenía más ganas que llevarme el bote”

El concursante madrileño ha logrado ganar al fin en La Pista, un triunfo que ha llegado en su octava programa y estrenando duelo musical contra Adri.

2-ganas

Alejandro consigue ganar La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La sorpresa ha saltado en este programa de Pasapalabra. Francisco, un día después de su primera derrota en El RoscoPrimera derrota de Francisco en El Rosco: arriesga y provoca un final inesperado, ha quedado eliminado en la Silla Azul. Ha sido una despedida inesperada de un gran concursante, que ha terminado su experiencia con un balance de seis programas, con una victoria y cuatro empates, y un premio acumulado de 3.600 euros.

1-sillaazul

Francisco, eliminado de Pasapalabra

Entre las pruebas que se le daban bien a Francisco, destacaba La Pista. De hecho, en gran parte ha sido el culpable de que Alejandro haya ido retrasando su primera victoria en la prueba musical. Este triunfo del madrileño ha llegado en su octavo programa y estrenando duelo ante Adri, el nuevo concursante.

Alejandro ha acertado ‘La quiero a morir’ cuando ya quedaban dos segundos en juego, un premio que le ha sabido especialmente bien. “Tenía más ganas que llevarme el bote”, ha confesado, medio en broma, medio en serio, a Roberto Leal. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

5-rosco18f

Un “pecado” desequilibra a Adri en su estreno en El Rosco y Alejandro no perdona

4-dedicatoria

La conmovedora dedicatoria de Adri: el verdadero motivo por el que está en Pasapalabra

3-badbunny

Bad Bunny, estrella del ¿Dónde Están?: Adri roza el pleno y Carlos Marco logra la gesta

2-ganas
Mejores momentos | 18 de febrero

Llega la victoria más deseada por Alejandro en Pasapalabra: “Tenía más ganas que llevarme el bote”

1-sillaazul
Mejores momentos | 18 de febrero

Francisco, eliminado de Pasapalabra: da el relevo a Adri tras una inesperada derrota en la Silla Azul

Jacobo y Jaime Ostos Jr.
Famosos

El tenso encuentro de Jacobo y Jaime Ostos Jr. en los juzgados: "Jaime quiere recalificar el tipo de delito, de algo leve a grave"

Tras el encontronazo de Jacobo y Jaime Ostos Jr. en el que este último terminó con un ojo morado, los hermanos se ven las caras en los juzgados.

Visi
Crimen Sueca

El duro testimonio de Visi, la madre del niño asesinado en Sueca: "En España matar a una persona es barato"

El asesinato de Álex, el niño de 13 años de Sueca, ha generado tensión en todo el pueblo y una ira descarnada en la familia del menor. Hoy, hablamos con Visi, su madre.

Vecina de la mujer y la menor de 12 años asesinadas en Xilxes: "La niña le dijo a una profesora que en su casa había malos tratos"

Vecina de la mujer y la menor de 12 años asesinadas en Xilxes: "La niña le dijo a una profesora que en su casa había malos tratos"

Pensionistas

Pensionistas alejados de sus familias por los precios del alquiler: "Llevo más de un año sin ver a mis hijos"

Cena de empresa

La justicia da la razón a unos trabajadores que reclaman su cena de Navidad a la empresa: "Es un salario emocional"

Publicidad