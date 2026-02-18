Llega la victoria más deseada por Alejandro en Pasapalabra: “Tenía más ganas que llevarme el bote”

La sorpresa ha saltado en este programa de Pasapalabra. Francisco, un día después de su primera derrota en El RoscoPrimera derrota de Francisco en El Rosco: arriesga y provoca un final inesperado, ha quedado eliminado en la Silla Azul. Ha sido una despedida inesperada de un gran concursante, que ha terminado su experiencia con un balance de seis programas, con una victoria y cuatro empates, y un premio acumulado de 3.600 euros.

Entre las pruebas que se le daban bien a Francisco, destacaba La Pista. De hecho, en gran parte ha sido el culpable de que Alejandro haya ido retrasando su primera victoria en la prueba musical. Este triunfo del madrileño ha llegado en su octavo programa y estrenando duelo ante Adri, el nuevo concursante.

Alejandro ha acertado ‘La quiero a morir’ cuando ya quedaban dos segundos en juego, un premio que le ha sabido especialmente bien. “Tenía más ganas que llevarme el bote”, ha confesado, medio en broma, medio en serio, a Roberto Leal. ¡No te lo pierdas en el vídeo!