Mejores momentos | 18 de febrero

Francisco, eliminado de Pasapalabra: da el relevo a Adri tras una inesperada derrota en la Silla Azul

El concursante gaditano se despide con un balance de seis programas y un premio acumulado de 3.600 euros

1-sillaazul

Alberto Mendo
Publicado:

La Silla Azul tiene épocas en las que se empeña en demostrar lo impredecible que puede llegar a ser. Francisco ha quedado eliminado de Pasapalabra, protagonizando una inesperada despedida. El gaditano se ha quedado a las puertas del que habría sido su séptimo programa, una sorpresa que empezó a fraguarse con su primera derrota en El Rosco.

5-rosco17f

Primera derrota de Francisco en El Rosco

Por lo tanto, Francisco ha jugado su segunda Silla Azul, además de la que de su bienvenida. Se ha enfrentado a Adrián Soler, un aspirante procedente de Barcelona, controlador aéreo de profesión y a punto de ser padre. Aseguraba que llegaba con nervios, pero poco a poco se los ha ido trasladando a su rival.

Francisco ha terminado cometiendo los dos fallos que le hacen terminar su experiencia en Pasapalabra. Se va con un fantástico balance de una victoria y cuatro empates, en todos los casos duelos contra Alejandro, y se lleva un premio acumulado de 3.600 euros. Coje su testigo Adri como nuevo concursante. ¡Revive esta emocionante Silla Azul!

1-sillaazul

3_PanelLuis

Luis resuelve el panel de velocidad enigmático y consigue ganar 500€

