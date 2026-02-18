Bad Bunny, estrella del ¿Dónde Están?: Adri roza el pleno y Carlos Marco logra la gesta

Si hay que poner un nombre propio al mes de febrero, sin duda es Bad Bunny. Parecía que el artista puertorriqueño había llegado a la cima con su actuación en la Super Bowl, pero ha logrado otro hito: convertirse en el protagonista del ¿Dónde Están? de Pasapalabra. Casi ha eclipsado incluso la llegada de un nuevo concursante: Adri, que ha cogido el relevo de Francisco en la Silla Azul.

Precisamente Adri ha sido quien ha tenido que elegir entre dos de las canciones: se ha quedado ‘Nuevayol’, y ha dejado para Alejandro el tema ‘Baile inolvidable’. El concursante barcelonés ha estado a punto de tener un estreno brillante en esta prueba, pero se ha quedado a las puertas. En su último turno, ha fallado el cara o cruz que suele suponer el penúltimo número.

El equipo azul se ha quedado pendiente de lo que hiciera el naranja. En este caso, Alejandro ha contado con una gran ayuda: la de Carlos Marco. El cantante ha hilado respuestas hasta lograr el pleno y quedarse con los veinte segundos para su concursante. ¡Dale al play!