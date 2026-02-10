Tensión en Talavera de la Reina, declarada zona catastrófica: "Los vecinos no damos más abasto"

Tras una sucesión interminable de temporales, el cielo por fin se abre en Andalucía. Las precipitaciones cesan, pero el problema no desaparece: numerosos pueblos siguen lidiando con las graves consecuencias que ha dejado el agua a su paso, con daños que han alterado por completo la vida cotidiana.

En Talavera de la Reina (Toledo), la crecida del Alberche y del Tajo han anegado completamente las calles. Tal es la gravedad de la situación, que la zona ha sido declaradacatastrófica.

Son los propios vecinos los que están achicando el agua con sus bombas. "Nosotros no damos más abasto", señala León, uno de los vecinos, "parece que tenemos que ir en barca, es una locura".

Aunque el tiempo da un respiro, la incertidumbre sigue instalada entre los vecinos, que aún no saben cuánto tardarán en recuperar la normalidad. ¿Se irá el agua pronto de Talavera de la Reina?