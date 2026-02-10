Las lluvias hacen que a las ovejas de Martín les crezca hierba entre la lana: ¿cómo es posible?

Los ganaderos han sido unos de los grandes damnificados por el temporal, que ha impedido que salgan a trabajar, provocándoles pérdidas millonarias. Tras días de borrascas encadenadas, varios municipios se recuperan aún de los estragos de las lluvias.

Martín, un pastor de Mijares (Ávila), nunca ha vivido nada similar. En su caso, su ganado ha sufrido las consecuencias del temporal de una manera insólita: ha llovido tanto que a sus ovejas les ha crecido hierba entre la lana.

Pese a que ni siquiera Martín es capaz de encontrarle el sentido a algo así, cree que se debe a que las ovejas tenían semillas entre la lana. Al resguardarlas de la lluvia en el granero, puede que alguna semilla se les quedase enganchada. "Se conoce que les caen semillas de heno encima", señala Martín.

La posibilidad de que las ovejas tuviesen semillas entre la lana, mezclado con la humedad y la intensidad de las lluvias, ha provocado una situación que parece fruto de la Inteligencia Artificial.

Hoy, las ovejas de Martín son virales en las redes sociales, algo que ha sorprendido profundamente al pastor. "Lo puse en mis estados y ha recorrido todas las televisiones...", afirma. ¡Dale al play para verlo al completo!