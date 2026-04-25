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"Tengo un Excel con las relaciones sexuales de mis vecinos": la insólita solución de María Jesús a los ruidos de su comunidad
Los ruidos de sus vecinos llegaron a ser diarios y muy molestos en la comunidad de vecinos de María Jesús. Por eso, ella ha decidido llevar a cabo una solución de lo más curiosa.
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Tener vecinos ruidosos puede convertirse en un problema, hasta el punto de que muchas personas se plantean mudarse para poder vivir tranquilos. Sin embargo, hay quien pone soluciones más creativas, como María Jesús.
El problema de María Jesús son las relaciones sexuales de sus vecinos, constantes y muy ruidosas. Por eso, ha decidido hacer un Excel con las veces que lo hacen: "Sé que los jueves hay folclore porque él libra".
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Pese a todo, María Jesús afirma que ha legado un punto en el que no le molesta y le entretiene llevar el Excel. "Ya no nos importa, lo que hacemos mi marido y yo es decir qué bien se lo pasan, ¿te acuerdas de aquellos tiempos?", confiesa, entre risas. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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