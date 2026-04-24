Nos lo cuentan
Enamorados a los 70 años, pero cada uno en su casa: "Cuando nos vemos es porque nos apetece de verdad"
Antonio y Mari Carmen han encontrado el amor más allá de los 70 años, aunque tienen claro que quieren mantener su independencia.
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Mari Carmen y Antonio tienen 72 y 73 años, pero a su edad han decidido darle una nueva oportunidad al amor. Una vez viudos, se conocieron de en una clase de gimnasia en un centro de mayores. Lo que comenzó como conversaciones en los descansos, poco a poco fue convirtiéndose en amistad y, más tarde, en una relación sentimental. Con el tiempo, también coincidieron en clases de baile, donde empezaron a compartir más momentos juntos.
Sin embargo, ambos han decidido vivir su relación de una manera poco convencional: cada uno mantiene su propia casa y su independencia. Se ven con frecuencia, hablan varias veces al día y se ven en una casa o en la otra, pero sin convivir bajo el mismo techo de forma permanente.
"No estamos obligados a nada, cuando nos apetece estar juntos lo hacemos porque queremos de verdad", afirma, "esto ha aumentado nuestro romanticismo".
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Ambos defienden que esta fórmula les permite disfrutar más del tiempo juntos sin renunciar a su espacio personal. Aunque reconocen que en ocasiones se echan de menos, aseguran que este tipo de relación les hace quererse mejor y poder vivir de forma independiente. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
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