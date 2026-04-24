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Primeras imágenes de Tana Rivera tras la grave cogida de Roca Rey: "Su reacción al ver la cogida fue instantánea"
El torero continúa en la UCI tras la grave cogida en el muslo que sufrió ayer en La Maestranza de Sevilla. Un accidente que presenció su pareja, Tana Rivera, en primera persona.
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Roca Rey dejaba sin aliento ayer a La Maestranza de Sevilla. El torero sufrió una grave cornada en el muslo durante el quinto toro de la tarde, que le zarandeó durante varios segundos.
La cornada rozó la vena y la arteria en una extensión de entre 10 y 15 centímetros. A los pocos minutos, Roca Rey fue retirado del ruedo e intervenido de urgencia en la misma enfermería de la Maestranza.
"La reacción de Cayetana fue instantánea, se levantó y se fue a por él", afirma Paloma García Pelayo. Según nos cuenta, la terrible cogida tuvo a su pareja con el corazón en un puño.
El torero salió de La Maestranza tras una larga intervención y un pronóstico muy grave. Una vez trasladado al hospital Viamed de Sevilla, Roca Rey continúa en la UCI.
En Y ahora Sonsoles hemos podido acceder a las primeras imágenes en exclusiva de Tana Rivera, la pareja de Roca Rey, abandonando el hospital. También han acudido al hospital Fran Rivera y otros compañeros de profesión.
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Rodeado de su familia, de seguidores y de su pareja, el torero continúa su recuperación en el hospital. Una cogida muy grave que su propia novia presenció en La Maestranza.
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