Primeras imágenes de Tana Rivera tras la grave cogida de Roca Rey: "Su reacción al ver la cogida fue instantánea"

Roca Rey dejaba sin aliento ayer a La Maestranza de Sevilla. El torero sufrió una grave cornada en el muslo durante el quinto toro de la tarde, que le zarandeó durante varios segundos.

La cornada rozó la vena y la arteria en una extensión de entre 10 y 15 centímetros. A los pocos minutos, Roca Rey fue retirado del ruedo e intervenido de urgencia en la misma enfermería de la Maestranza.

"La reacción de Cayetana fue instantánea, se levantó y se fue a por él", afirma Paloma García Pelayo. Según nos cuenta, la terrible cogida tuvo a su pareja con el corazón en un puño.

El torero salió de La Maestranza tras una larga intervención y un pronóstico muy grave. Una vez trasladado al hospital Viamed de Sevilla, Roca Rey continúa en la UCI.

En Y ahora Sonsoles hemos podido acceder a las primeras imágenes en exclusiva de Tana Rivera, la pareja de Roca Rey, abandonando el hospital. También han acudido al hospital Fran Rivera y otros compañeros de profesión.

Rodeado de su familia, de seguidores y de su pareja, el torero continúa su recuperación en el hospital. Una cogida muy grave que su propia novia presenció en La Maestranza.