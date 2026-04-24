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Paloma García-Pelayo desvela cómo afronta Tana Rivera la cogida de Roca Rey: "Está preocupada, pero la evolución es positiva"
La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha demostrado entereza ante la grave cogida que ha sufrido su pareja, el torero Roca Rey.
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Roca Rey sufría ayer una grave cogida en el muslo en La Maestranza de Sevilla. Un incidente por el que tuvo que ser intervenido de urgencia en la plaza y por la que aún se encuentra en la UCI.
Tana Rivera, su pareja, estaba entre los asistentes a la corrida. Esta se levantó inmediatamente al ver la cogida y fue corriendo a ver cómo se encontraba, además de acompañarle en el hospital.
En Y ahora Sonsoles Paloma García-Pelayo nos ha contado cómo se encuentra Tana Rivera y cómo afronta estas horas tan delicadas. "Está preocupada, pero a la vez tranquila de saber que todo va con una evolución muy positiva", afirma.
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Según nos cuenta, las primeras pruebas diagnósticas que le han hecho a Roca Rey descartan la infección. "Ella ha demostrado mucha entereza porque sabe lo que le iba a esperar", señala Paloma García-Pelayo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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