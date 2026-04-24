Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Paloma García-Pelayo desvela cómo afronta Tana Rivera la cogida de Roca Rey: "Está preocupada, pero la evolución es positiva"

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha demostrado entereza ante la grave cogida que ha sufrido su pareja, el torero Roca Rey.

Paloma García-Pelayo

Publicidad

Roca Rey sufría ayer una grave cogida en el muslo en La Maestranza de Sevilla. Un incidente por el que tuvo que ser intervenido de urgencia en la plaza y por la que aún se encuentra en la UCI.

Tana Rivera

Tana Rivera, su pareja, estaba entre los asistentes a la corrida. Esta se levantó inmediatamente al ver la cogida y fue corriendo a ver cómo se encontraba, además de acompañarle en el hospital.

En Y ahora Sonsoles Paloma García-Pelayo nos ha contado cómo se encuentra Tana Rivera y cómo afronta estas horas tan delicadas. "Está preocupada, pero a la vez tranquila de saber que todo va con una evolución muy positiva", afirma.

Según nos cuenta, las primeras pruebas diagnósticas que le han hecho a Roca Rey descartan la infección. "Ella ha demostrado mucha entereza porque sabe lo que le iba a esperar", señala Paloma García-Pelayo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo desvela cómo afronta Tana Rivera la cogida de Roca Rey: "Está preocupada, pero la evolución es positiva"

Beatriz Arias

Beatriz Arias y el síndrome del impostor que ha inspirado su novela: "Las mujeres tenemos mucho más que demostrar"

Edurne, coach de La Voz Kids

“Va a ser una temporada increíble”: los coaches adelantan lo que se vivirá en La Voz Kids 2026

Agapito
Hablamos con él

El error médico que arruinó la vida del padre de Daniel: "Le inyectaron un medicamente al que dejó claro que era alérgico"

Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones
¡No te la pierdas!

Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones

Francisca Cadenas
Exclusiva

Accedemos a la declaración del Guardia Civil que registró la casa donde estaba Francisca Cadenas: "No sospeché"

Un Guardia Civil registró la casa de los dos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas la noche en la que desapareció. Sin embargo, afirma que fue un registro rápido, a oscuras y en el que en ningún momento levantaron sospechas.

Morante de la Puebla
Última hora

Morante de la Puebla se da el alta voluntaria tras su cogida: "Los médicos no se lo recomendaban, pero asume las consecuencias"

Pese a los consejos de los médicos, Morante de la Puebla ha decidido coger el alta voluntaria 72 horas después de su hospitalización. Una decisión de la que se ha mostrado consciente.

Tana Rivera

Primeras imágenes de Tana Rivera tras la grave cogida de Roca Rey: "Su reacción al ver la cogida fue instantánea"

Imagen de Alejandro Sanz

Isabel Rábago, sobre el nuevo amor de Alejandro Sanz: "Me sorprende la exhibición de su nueva pareja"

Àngel Llacer

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Àngel Llàcer llena de brillo el plató de Y ahora Sonsoles

Publicidad