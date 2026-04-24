Paloma García-Pelayo desvela cómo afronta Tana Rivera la cogida de Roca Rey: "Está preocupada, pero la evolución es positiva"

Roca Rey sufría ayer una grave cogida en el muslo en La Maestranza de Sevilla. Un incidente por el que tuvo que ser intervenido de urgencia en la plaza y por la que aún se encuentra en la UCI.

Tana Rivera, su pareja, estaba entre los asistentes a la corrida. Esta se levantó inmediatamente al ver la cogida y fue corriendo a ver cómo se encontraba, además de acompañarle en el hospital.

En Y ahora Sonsoles Paloma García-Pelayo nos ha contado cómo se encuentra Tana Rivera y cómo afronta estas horas tan delicadas. "Está preocupada, pero a la vez tranquila de saber que todo va con una evolución muy positiva", afirma.

Según nos cuenta, las primeras pruebas diagnósticas que le han hecho a Roca Rey descartan la infección. "Ella ha demostrado mucha entereza porque sabe lo que le iba a esperar", señala Paloma García-Pelayo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!