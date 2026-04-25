Locomía reacciona a la actuación de J Kbello: "Arte, glamour y pasión"

La tercera gala de Tu cara me suena convirtió a Sole Giménez en la ganadora indiscutible, ganándose tanto al público como al jurado con su versión de 'Non, je ne regrette rien' de Édith Piaf. Sin embargo, J Kbello no se quedó atrás, siendo el segundo concursante con más puntos de la velada.

Después de ganar la segunda gala, el cantante volvió para darlo todo con 'Loco Vox' de Locomía. Una interpretación en la que supo sacar a relucir sus dotes como bailarín, mimetizándose de manera magistral con el look y los movimientos propios de esta emblemática banda de los 90.

Las reacciones del grupo imitado no se han hecho esperar. Y es que han ido directamente al perfil del actual líder de Tu cara me suena 13 (empatado con María Parrado) para dejarle unas bonitas palabras: "El primer artista que no hace parodia, sino que nos imita de verdad... Con arte, glamour y pasión. ¡Gracias!".

J Kbello ha respondido a aquellos a los que imitaba afirmando que "ha sido todo un placer hacer una imitación tan icónica como la vuestra". Es más, ha dejado claro que ya era un fan del grupo antes de su participación en el programa: "Para mí y para muchos sois historia de este país".

De igual modo, el perfil oficial de Locomía de Instagram ha compartido la publicación en cuestión en sus stories. Al hacerlo, han repetido su admiración por el trabajo desempeñado por J Kbello: "Estuviste fantástico. Gracias!!!".

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Sin duda, fue uno de los grandes momentos de la noche y el público se lo hizo saber, regalándole los 11 puntos en la valoración final. ¡Revive su actuación dándole play al vídeo de arriba! Porque shows así no se dan todos los días y este espectáculo bien merece la pena ponérselo en bucle.