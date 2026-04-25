Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TU CARA ME SUENA

Locomía reacciona a la actuación de J Kbello: "Arte, glamour y pasión"

J Kbello dio el 100% cuando se ponía en la piel de Locomía y el mítico grupo de los 90 ha querido felicitar al concursante de Tu cara me suena públicamente.

J Kbello en Tu cara me suena

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La tercera gala de Tu cara me suena convirtió a Sole Giménez en la ganadora indiscutible, ganándose tanto al público como al jurado con su versión de 'Non, je ne regrette rien' de Édith Piaf. Sin embargo, J Kbello no se quedó atrás, siendo el segundo concursante con más puntos de la velada.

Después de ganar la segunda gala, el cantante volvió para darlo todo con 'Loco Vox' de Locomía. Una interpretación en la que supo sacar a relucir sus dotes como bailarín, mimetizándose de manera magistral con el look y los movimientos propios de esta emblemática banda de los 90.

Las reacciones del grupo imitado no se han hecho esperar. Y es que han ido directamente al perfil del actual líder de Tu cara me suena 13 (empatado con María Parrado) para dejarle unas bonitas palabras: "El primer artista que no hace parodia, sino que nos imita de verdad... Con arte, glamour y pasión. ¡Gracias!".

J Kbello ha respondido a aquellos a los que imitaba afirmando que "ha sido todo un placer hacer una imitación tan icónica como la vuestra". Es más, ha dejado claro que ya era un fan del grupo antes de su participación en el programa: "Para mí y para muchos sois historia de este país".

De igual modo, el perfil oficial de Locomía de Instagram ha compartido la publicación en cuestión en sus stories. Al hacerlo, han repetido su admiración por el trabajo desempeñado por J Kbello: "Estuviste fantástico. Gracias!!!".

Locomía en Instagram
Locomía en Instagram | instagram.com/locomiaoficial/

Sin duda, fue uno de los grandes momentos de la noche y el público se lo hizo saber, regalándole los 11 puntos en la valoración final. ¡Revive su actuación dándole play al vídeo de arriba! Porque shows así no se dan todos los días y este espectáculo bien merece la pena ponérselo en bucle.

El cómico se ha metido de lleno en el papel de Alaska con su bola de cristal y ha predicho el futuro de los miembros del jurado.

Aníbal Gómez lee el futuro a Àngel Llàcer: "Vas a encontrar un nuevo amor"

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Vecinos

"Tengo un Excel con las relaciones sexuales de mis vecinos": la insólita solución de María Jesús a los ruidos de su comunidad

J Kbello en Tu cara me suena

Locomía reacciona a la actuación de J Kbello: "Arte, glamour y pasión"

“¿Sabes por qué me llaman Trancas?” Trancas y Barrancas hablan del tamaño de Chanclas en Mask Singer

“¿Sabes por qué me llaman Trancas?” Trancas y Barrancas hablan del tamaño de Chanclas en Mask Singer

Javier y David, concursantes de Pasapalabra
Tres empates seguidos

¿Pacto de caballeros o miedo al fallo? Máxima igualdad entre David y Javier, que apunta a duelo grande en Pasapalabra

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”
Mejores momentos | Gala 3

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”

Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"
Contenido exclusivo

Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"

Después de digerir una noche mágica en la que se ha levado el triunfo, la cantante nos ha confesado cómo se siente y cómo afronta el resto del concurso.

El destino secreto de Samantha Fox, Labios en Mask Singer: “Es volver a la naturaleza”
Contenido exclusivo

El destino secreto de Samantha Fox, Labios en Mask Singer: “Es volver a la naturaleza”

Samantha Fox ha dejado sin palabras al público de Mask Singer tras descubrirse bajo Labios. Ahora, es el momento de conocer más sobre esta emblemática artista internacional.

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

El truco de cocina con el que Arguiñano consigue unas albóndigas esponjosas: "Esto hace que se hidrate bien la carne"

El truco de cocina con el que Arguiñano consigue unas albóndigas esponjosas: "Esto hace que se hidrate bien la carne"

Ordenatriz

¿Sabías que puedes limpiar la plancha con un paracetamol? Trucos de limpieza que te sorprenderán

Publicidad