El temor de los vecinos de Paiporta tras el temporal: "Cogí miedo porque en 2024 casi me voy con el agua"

Llueve en gran parte de España y comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana están en alerta por las fuertes tormentas. Desde ayer, las inundaciones e incidencias han afectado a varios puntos de la Península.

Las fuertes lluvias recuerdan más que nunca a la DANA de 2024. Un episodio que aún mantiene en alerta a muchos ciudadanos cuando miran al cielo.

Bárbara, una vecina de Paiporta, ha visto su casa inundarse por segunda vez, aunque afirma que esta vez no ha sido tan grave como en 2024. "Menos mal que paró, si no llega a parar, mi casa se llena de agua hasta arriba", afirma.

La mujer estaba sola en casa y el miedo la invadió al ver llover con tanta fuerza. "He cogido miedo porque hace dos años casi me voy con el agua", recuerda, "estuve 26 horas sin comer y sin ir al baño".

El drama de la DANA aún está muy presente entre los valencianos, que siguen teniendo cicatrices abiertas cuando ven llover. ¡Dale al play para escuchar a Bárbara!