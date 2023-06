¡Dos temazos! El duelo en redes de Aitana y Sebastián Yatra por la canción del verano

Sebastián Yatra acaba de publicar una nueva canción, que puede convertirse en el nuevo tema del verano. Y es que es pegadizo, bailable... Así lo ha demostrado el cantante en TikTok, donde ha subido un vídeo moviéndose a su ritmo.

Y no solo la melodía de la canción nos ha dejado sin palabras, sino también su torso desnudo y sus abdominales.

Aitana, por su parte, también está a punto de sacar una nueva canción, pero eso no significa que no vaya a bailar al ritmo del colombiano. No hay competencia ni envidias... ¡Todo lo contrario!

Muy pronto los veremos cantando juntos en Madrid y no podemos tener más ganas. ¡Qué maravilla!