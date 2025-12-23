Antena3
Tamara Gorro, sobre la ruptura de Alejandro Sanz: "¿Quién tiene tanto interés en relacionarle con Andrea Gara?"

Alejandro Sanz y Candela Márquez han puesto fin a su relación, un hecho que ya se refleja en redes sociales y que ha generado especulaciones sobre los motivos de su ruptura.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Candela Márquez han decidido poner fin a su relación, según informaba ayer la revista ¡Hola! La ruptura se ha visto reflejada en sus redes sociales, donde Candela ha dejado de seguir al cantante.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, su entorno señala que no es la primera vez que atraviesan dificultades, lo que ha alimentado especulaciones sobre los motivos de la separación. Además, algunos seguidores han interpretado señales en las publicaciones de Candela, como una foto acompañada de la canción 'La Perla' de Rosalía o una foto de animales con una gran cornamenta.

Según Javier Ceriani, la tercera persona con la que Alejandro Sanz le habría sido infiel a Candela Márquez es Andrea Gara, aunque la actriz lo niega. "Tienen una relación profesional", advierte Tamara Gorro.

Nuestra colaboradora Tamara Gorro ha insinuado que habría alguien interesado en vincular a Andrea Gara con Alejandro Sanz: "¿Quién tiene tanto interés en que salga esta información?". ¡Dale al play para verlo al completo!

